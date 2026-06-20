El ministro de Educación, José Carlos Mahía, anticipó que la posible regulación del uso de teléfonos celulares durante las clases —especialmente en Secundaria— será con seguridad uno de los temas a debatir en el próximo congreso de la educación. “Creo que va a estar presente. Es un tema a estudio”, dijo el ministro.

Consultado sobre si apoya la prohibición de los celulares en el aula, Mahía se mostró partidario de otra vía: “Hoy no, no estoy de acuerdo. Yo estoy en el camino de la regulación”.

Señaló que algunas instituciones públicas y privadas en Uruguay han optado por la prohibición, pero calificó esas experiencias como “muy focal, muy puntual” y reclamó “más demostración empírica para tomar decisiones”, en declaraciones recogidas por Subrayado.

Para el ministro, la discusión debe centrarse en “el uso razonable durante la clase” y en otorgar a cada docente la responsabilidad de regular el dispositivo en su aula.

El congreso deberá servir para analizar evidencias y consensuar criterios antes de cualquier decisión normativa.