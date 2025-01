Los 12 mejores métodos para fijar objetivos y alcanzarlos

Según un estudio de la University of Scranton (Pensilvania), solo el 8% de las personas logran cumplir sus propósitos anuales. Otro dato inquietante proviene de investigaciones de la Dominican University of California, lideradas por la doctora Gail Matthews: encontraron que quienes escriben sus metas tienen un 42% más de probabilidades de lograrlas en comparación con quienes no lo hacen.

Esto pone de manifiesto la importancia no solo de establecer metas, sino de hacerlo con métodos comprobados que maximicen nuestras posibilidades de éxito.

Para alcanzar los objetivos que te propones, existen diversas herramientas que, en sí mismas, son procesos específicos para bajar a tierra lo que quieres. Aquí tienes los 12 que considero más efectivos , con ejemplos concretos, para adaptarlos a tu necesidad y ponerlos en práctica.

1. Método SMART

Las metas necesitan ser:

Specíficas (específicas).

Measurables (medibles).

Achievable (alcanzables).

Relevantes (relevantes).

Time-bound (con plazo definido).

- Cómo aplicarlo:

Imagina que lideras un equipo de ventas y tu objetivo es mejorar el rendimiento. Una meta mal definida sería: "Quiero aumentar las ventas".

Con SMART, podrías reformularla así: "Aumentar las ventas del equipo en un 20% para el final del próximo trimestre, mediante el incremento de clientes potenciales contactados de 50 a 70 por semana". Esta formulación es clara, cuantificable, y tiene un plazo específico, lo que facilita el seguimiento.

2. Método OKR (Objectives and Key Results)

Se basa en dos pilares:

Objective (Objetivo): El "qué" quieres lograr. Key Results (Resultados Clave): El "cómo" medirás el progreso.

- Cómo aplicarlo:

Imagina que eres el director de una empresa tecnológica y quieres mejorar la retención de usuarios.

- Objetivo: "Incrementar la retención de usuarios en la plataforma".

- Resultados Clave: Reducir la tasa de abandono de usuarios del 15% al 10% en seis meses -al o antes de tal fecha- y aumentar el porcentaje de usuarios activos diarios del 40% al 50%.

Los OKR te permiten enfocarte en objetivos ambiciosos y medibles, hacer un seguimiento permanente, y asegurarte de corregir los desvíos. Siempre es necesario ser totalmente concretos y específicos, incluyendo el tiempo.

3. Método WOOP (Wish, Outcome, Obstacle, Plan)

Este método combina el poder de visualizar el éxito con la preparación para superar obstáculos.

- Cómo aplicarlo:

¿Deseas terminar un libro que llevas meses postergando?

Deseo (Wish): "Quiero terminar mi novela en tres meses".

"Quiero terminar mi novela en tres meses". Resultado (Outcome): "Sentiré satisfacción personal y podré buscar una editorial".

"Sentiré satisfacción personal y podré buscar una editorial". Obstáculo (Obstacle): "Me cuesta organizar el tiempo y a menudo me distraigo".

"Me cuesta organizar el tiempo y a menudo me distraigo". Plan: "Dedicaré una hora diaria a escribir, justo después de desayunar, y apagaré todas las notificaciones del teléfono".

Este enfoque no solo crea claridad, sino que anticipa los desafíos y cómo afrontarlos de forma práctica y tangible.

4. Método HARD Goals

HARD se enfoca en metas inspiradoras y emocionalmente significativas:

Heartfelt (emocionales).

Ambitious (ambiciosas).

Required (necesarias).

Directed (dirigidas).

- Cómo aplicarlo:

Por ejemplo, si eres emprendedor, podrías plantearte:

- Meta HARD: "Crear un negocio sostenible que impacte positivamente en el medio ambiente, generando $100.000 en ingresos anuales en dos años".

Esta meta resuena emocionalmente, es ambiciosa aunque necesaria para tu negocio, y tiene una dirección clara.

5. Método GROW (Goal, Reality, Options, Way Forward)

El modelo GROW es ampliamente utilizado en coaching y tiene cuatro pasos clave:

Meta (Goal): Define el objetivo. Realidad (Reality): Evalúa la situación actual. Opciones (Options): Explora posibles caminos. Camino a seguir (Way Forward): Decide el próximo paso.

- Cómo aplicarlo:

Imagina que un ejecutivo quiere mejorar su liderazgo:

• Meta: "Desarrollar habilidades de comunicación efectiva en tres meses".

• Realidad: "Recibo comentarios de que no escucho a mi equipo, y por eso, no se concretan los resultados que buscamos."

• Opciones: "Tomar un curso de comunicación, practicar la escucha activa con un coach ejecutivo profesional o un mentor".

• Camino a seguir: "Inscribirme en un curso este mes y practicar con un compañero de trabajo; programar un proceso de coaching o mentoring a partir de tal fecha".

6. Método Kaizen

Kaizen se basa en la mejora continua mediante pequeños pasos diarios. Desmenuzar grandes objetivos en pasos posibles y mentalmente factibles, hace que el proceso se ejecute con mayor constancia y concreción.

- Cómo aplicarlo:

Si tu meta es adoptar un estilo de vida más saludable:

En lugar de decir: "Quiero perder peso", aplica Kaizen:

Semana 1: Camina 5 minutos al día.

Semana 2: Incrementa a 10 minutos con mejor ritmo de marcha, y elimina la cantidad de bebidas azucaradas.

Semana 3: Introduce una rutina de ejercicios de 15 minutos, diseñada por un profesor, o en forma online.

Con Kaizen, los pequeños avances se acumulan para lograr grandes resultados.

7. Método 80/20 (La ley de Pareto)

El principio de Pareto sugiere que el 20% de tus acciones generan el 80% de tus resultados.

- Cómo aplicarlo:

Si administras un negocio, identifica las actividades de mayor impacto.

Por ejemplo: "El 20% de mis clientes más leales generan el 80% de mis ingresos".

Focaliza tu energía en esos clientes clave (el 20% de tus clientes) para maximizar los resultados.

8. Método de Visualización

La visualización positiva programa tu mente para el éxito. Aunque no se lo vea como un ‘método' en sí, esta técnica es esencial para ayudarte a conseguir logros.

- Cómo aplicarlo:

Si planeas correr un maratón, imagina cada día cómo cruzas la meta, cómo te sientes, y cómo lo lograste. Este ejercicio refuerza tu compromiso y crea confianza interna. Es una forma de anticipar las emociones y sentimientos del objetivo cumplido, lo que dará la fuerza, entusiasmo y determinación para concretarlo.

9. Método de metas escritas o graficadas

Escribir tus metas refuerza la claridad y el compromiso. Más arriba leíste que quienes lo hacen tienen hasta un 42% mas de posibilidad de concretarlas, versus quienes las mantienen sólo en su mente.

- Cómo aplicarlo:

. Crea un diario donde anotes tus metas y, cada semana, evalúa tu progreso. Escribe con todo detalle, como si ya estuvieses obteniendo el resultado. Responde por escrito "¿Qué experiencia estoy buscando, qué quiero lograr?" y "¿Cómo me voy a sentir?" al alcanzarlas.

. Ejemplo de Meta por escrito: Leer 12 libros este año.

. Progreso: Empezaré con un libro de 100 páginas y leeré 4 páginas por día de lunes a domingo. Terminaré el libro en un mes. Seguiré con un libro de 150 páginas (5 páginas por día), y luego con otro de 180 (6 páginas por día).

. Conclusión en corto plazo: "Llevo 3 libros en el primer trimestre".

. Ejemplo de meta graficada:

Crea un "Dream board" (tablero de sueños). Toma una cartulina grande, coloca una foto tuya en el centro, donde tu rostro esté luminoso y alegre. Se te ve pleno y feliz. Recorta imágenes de revistas o de Internet, con los 10 objetivos que quieres cumplir en un plazo de uno, dos y tres años. Coloca esas imágenes alrededor de tu foto principal. Puedes agruparlas por categorías (por ejemplo, viajes, pareja, salud, amigos).

Coloca el tablero en un lugar visible; tómale una foto con tu celular y obsérvalo unos minutos cada día. Luego, toma una pequeña acción sobre algunas de esas metas. Por ejemplo, si fuese un viaje, lee guías en Internet sobre ese destino turístico, o habla con alguien que ya lo conozca. Así lo harás con cada campo que has colocado.

Empieza a verificar cómo algunas cosas se empiezan a mover en tu vida a favor de ciertos objetivos marcados en el tablero. Y no te sorprendas si, al cabo de tres años, ves cumplida la mayoría de esas cosas que, quizás, creías inalcanzables para ti. Lo he hecho por años, y realmente funciona.

10. Método T.G.O.R.O.W

Un método más avanzado de fijación de metas es T.G.O.R.O.W., que tiene más profundidad y detalles para conseguir los objetivos. Este acróstico significa:

T Topic - Tópico

G Goal - Meta

O Outcome - Resultado

R Reality - Realidad

O Options - Opciones

W Way forward - Ir hacia adelante, qué es lo que sigue

Ejemplo: "Quiero sentirme saludable respecto a mi peso. Voy a llevarlo a tantos kilos en un plazo de tres meses, acompañado por un médico nutricionista. Busco el resultado de estar liviano, desprenderme de los kilos de más, partiendo del sobrepeso que tengo actualmente. Dejaré progresivamente de consumir harinas y bebidas azucaradas, como un primer paso, durante el mes de agosto, y en septiembre, incorporaré una rutina física tres veces por semana, de un mínimo de 45 minutos cada sesión. Luego, seguiré con un ajuste en mi descanso, para alcanzar 8 horas diarias de sueño continuado."

11. Método CLEAR

Puede ser útil en empresas en tiempos de grandes transformaciones, buscando un marco ético y de sustentabilidad tanto interna como externamente en sus operaciones. En este caso, se busca que los objetivos sean:

Challenging (Desafiantes),

Legal (Legales),

Evinromentally sound (Inofensivos para el ambiente),

Apropiatte (Apropiados) y

Recorded (Registrados).

Esto significa que el esfuerzo a realizar será retador y relevante, mediante un proceso legal y transparente; que cuide el impacto en el medio ambiente; que sea conveniente para el entorno y los trabajadores en las mejores condiciones posibles, y que se pueda medir y registrar en forma tangible y concreta.

Un ejemplo puede ser: "En este ciclo de incertidumbre, como organización estamos garantizando el trabajo de todo el equipo, basados en los encuadres legales del país. Aunque todo lleva a un deterioro en nuestra industria, el compromiso que tenemos es mantener la sustentabilidad y un balance entre productos y beneficios que recibimos por las ventas, en forma apropiada y equilibrada. Al mismo tiempo, registramos todo el proceso, como lecciones aprendidas que podamos aplicar en el futuro en situaciones parecidas." Luego, se baja cada punto a un plan de acción concreto mensual y dividido por semanas, con sus responsables, alcances y acciones tangibles, contemplando los cinco puntos de CLEAR.

12. Método PURE

Estamos en un tiempo del mundo donde la mayoría de las industrias buscan ética en los negocios, llevados por los cambios en los mercados, la volatilidad y la complejidad de las operaciones en cualquier industria.

El modelo PURE, de aplicación empresarial y organizacional, sirve para plantear objetivos que desean alinearse con bases metas éticas y transparencia. PURE se traduce como:

Positive (Positivo),

Understood (Comprensible) y

Relevant (Relevante)

Ethical (Ético).

El enfoque está puesto en lo que se desea lograr, en vez de mirar lo que se quiere evitar; de esta forma se impulsa también una cultura empresarial enfocada en valores, y que, a la vez, vaya enraizada en cada miembro de la organización.

Ejemplo práctico: Una empresa de coaching ejecutivo puede establecer como objetivo (Positivo) "Ayudar a 100 líderes empresariales a desarrollar habilidades de liderazgo ético en los próximos 12 meses", asegurándose de que el programa esté diseñado con pasos claros y resultados medibles, con un aumento del 20% en la satisfacción de los equipos liderados (Comprensible). Además, el programa se adapta a los desafíos específicos de cada industria para garantizar su impacto directo (Relevante) y cumple con estándares éticos estrictos que respeten la confidencialidad y promueve la integridad en cada interacción (Ético).

Los métodos están: lo que ahora hace falta es que te pongas manos a la obra. Elige el que mejor se adapte a tu contexto, o fusiona varios para potenciar tus resultados. Recuerda que la clave está en la consistencia, la planificación estratégica y el compromiso personal.