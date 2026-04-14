Sergio D. Rojas (*) Solamente se recaudaron 140 kilos en aquél primer Tren Solidario que tuvo como destino a la localidad bonaerense de San Antonio de Areco. Fue hace 25 años y contó con apenas 32 colaboradores. Sin embargo, desde el primer momento estábamos seguros de que el crecimiento se iba a ir forjando viaje tras viaje hasta llegar a la realidad actual. Todo comenzó cuando decidimos llevar adelante una actividad que revalorizara el sistema ferroviario y fue así como se creó el Programa de Responsabilidad Empresaria de Rieles. El mismo destaca el rol que tiene el ferrocarril en el desarrollo de las comunidades y las regiones, además de estar entrelazado con la solidaridad. El 8 de abril del año 2001 dio comienzo este largo y virtuoso camino que es nuestro Tren Solidario. Desde entonces, visitó más de 60 localidades a lo largo y ancho de nuestro país y recorrió 48.720 kilómetros, o sea más que una vuelta al mundo. Sin embargo, lo fundamental es recaudó 3.860 toneladas de donaciones para brindar asistencia a distintas instituciones de cada región demostrando de forma clara y precisa la importancia que tiene el sistema ferroviario. Asimismo, hace falta destacar el compromiso asumido por todo el sector ferroviario como los organismos gubernamentales, empresas del Estado y privadas, sindicatos, trabajadores y la comunidad toda. Todos ellos acompañan este proyecto no solo para brindar ayuda, sino que además en cada cruzada se visitaron cientos de estaciones de nuestro país en las que el tren de pasajeros había dejado de prestar servicio. El Tren Solidario deja un mensaje claro de que el ferrocarril puede y debe volver a aquellos pueblos que quedaron incomunicados por la falta del tren. Hemos corrido 60 trenes solidarios para llevar ayuda a las distintas regiones que la necesitaban. En muchas de ellas, que atravesaron inclemencias climáticas, sólo el ferrocarril pudo socorrer en el menor tiempo posible. El Tren Solidario es el emblema de todo el sistema: se busca ayudar al que lo necesita y además ubicar al ferrocarril como una herramienta clave en el desarrollo de un país. En esta instancia, solo tengo palabras de agradecimiento a todos los que componen el equipo y a mi familia, que es el sostén más importante, por haber logrado este notable hito para el sistema ferroviario argentino. Este es el único Tren Solidario que funciona en el mundo, y ello nos da la fuerza para seguir en el mismo camino. (*) Titular de Rieles Multimedios y director de Tren Solidario.