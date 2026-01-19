Luego de haber cumplido 20 años de trayectoria, el Congreso y Exposición de la Actividad e Industria ferroviaria Latintieles decidió traspasar las fronteras y llevar su modelo a otros países de la región.

A partir del año 2026, Latinrieles se consolidará como marca principal y apostará a dotar de identidad propia a los países que están desarrollando e invirtiendo fuertemente en el sistema ferroviario: nuestro objetivo es poder llevar a cabo en ellos el “Congreso y Exposición de la Actividad e Industria Ferroviaria”, para que cada lugar pueda mostrar los desarrollos y las proyecciones a futuro de todos los actores del ecosistema ferroviario.

En el año 2006 se llevó adelante el primer Latinrieles.

“Hace 20 años atrás no fue el pasado ferroviario lo que nos motivó a llevar adelante estos encuentros, sino el futuro que los trenes tienen en Argentina. Desde nuestro primer encuentro, la realidad del ferrocarril se fue transformando de diversas maneras: nuevas inversiones, recuperación y ampliación de servicios ferroviarios suspendidos décadas atrás; reapertura de industrias del sector y perspectivas de mayores inversiones extranjeras en los sistemas públicos y los privados de carga, que siguen demostrando ser los más eficientes y resilientes en una geografía tan extensa como la Argentina”, dijo a Transport & Cargo Sergio Rojas, titular de Rieles Group.

El próximo paso fue la federalización del evento. Latinrieles 2025 se llevó a cabo en la provincia de Jujuy mientras que la edición 2026 se realizará en la ciudad de Puerto Iguazú, donde el anfitrión será el “Tren de la Selva”, el cual funciona dentro del Parque Nacional Iguazú.

Chile

El 6, 7 y 8 de mayo próximos la cita será en Antofagasta para la concreción del “1er Congreso y Exposición de la Actividad e Industria Ferroviaria LatinRieles Chile.

Desde hace al menos un lustro, gobierno y empresas ferroviarias comenzaron a plantear mejoras sustanciales en las redes de transporte interurbano y de mercancías con el foco puesto en la red ferroviaria local y sus conexiones fronterizas. Algunos proyectos en marcha son el nuevo servicio ferroviario Llanquiue-Puerto Montt y la extensión para pasajeros y mercancías Limache – Quillota y La Calera. Sin duda, todas estas nuevas infraestructuras, sumado a la compra de material ferroviario, merecía un espacio de diálogo entre todos los actores que forman parte de la cadena ferroviaria en Chile.

En este nuevo encuentro, la síntesis que guiará el programa es que no sólo el gobierno realiza inversiones, sino que también el sector privado es un actor muy importante en el desarrollo de las nuevas infraestructuras y las mejoras en las existentes.

“Cabe destacar que la empresa FCAB es nuestro anfitrión de este primer congreso dándole un relieve muy importante al desarrollo de este encuentro en Chile”, destacó Rojas.

Perú

El 1 y 2 de junio se concretará el “1er Congreso y Exposición de la Actividad e Industria Ferroviaria LatinRieles Perú”.

En esta oportunidad, se sumará la asociación “Perú Sobre Rieles”, que viene desarrollando una tarea única promoviendo el desarrollo integral de la cultura ferroviaria en el Perú a través de la educación, la divulgación técnica y la articulación entre academia, empresa, gobierno y comunidad.

“Ambas instituciones coincidimos en la importancia de llevar adelante el primer congreso Latinrieles Perú en la citada ciudad, teniendo en cuenta el protagonismo e inversiones que se están proyectando y desarrollando en todo el territorio peruano”, agregó Sergio Rojas.