Una nueva cruzada ferroviaria, esta vez a la provincia de Tucumán, se encarnó en el 60° Tren Solidario de Emergencia. El mismo tuvo como objetivo llevar donaciones a Bella Vista, Alberdi, Lamadrid y Leales, los cuatro municipios que atravesaron inundaciones durante los primeros días de marzo. Desde el día domingo 15 hasta el mismo martes 17 de marzo se recibieron y clasificaron todas las donaciones que fueron llegando gracias a la campaña y difusión en los distintos medios nacionales. Cientos de personas se acercaron a la estación Retiro del Ferrocarril San Martín para dejar su donación. También acompañaron los trabajadores ferroviarios a través de los sindicatos La Fraternidad, Unión Ferroviaria, UPSF y APDFA quienes aportaron donaciones y personal para la carga de la formación ferroviaria. Asimismo, en las estaciones intermedias de San Nicolás, Rosario, Rafaela y Sunchales se recibieron donaciones. “También hay que destacar el compromiso asumido por Trenes Argentinos Operaciones y Nuevo Central Argentino con el aporte de la formación ferroviaria y la circulación del tren desde Buenos Aires hasta Tucumán, aportando todo lo necesario para lograr el objetivo. Sabemos que no es algo que va a solucionar el problema, pero sí es un paliativo puesto de manifiesto a través de la solidaridad”, señaló Sergio Rojas, titular de Rieles Multimedios y director de Tren Solidario. La cruzada llegó a Tucumán transportando 450 toneladas de donaciones, el equivalente a 10 camiones volcadores. Llegaron alimentos no perecederos, agua mineral, lavandina, elementos de desinfección, pañales, repelentes, muebles, colchones, ropa de cama y vestimenta en general. El trabajo de descarga fue posible gracias al trabajo de 13 voluntarios de Rieles Multimedio, la colaboración de unos 20 trabajadores ferroviarios locales de la Unión Ferroviaria y los rescatistas que colaboraron en la cruzada. Por otra parte, la coordinadora General del Tren Solidario, Maru García, hizo hincapié en la transparencia del proceso, señalando que las actas de entrega son firmadas por los municipios receptores y el veedor de la provincia y un veedor de la organización. Las mismas se encuentran disponibles para el acceso público. “Entregamos de forma directa a las instituciones o municipios bajo la supervisión de autoridades provinciales y la custodia del Ministerio de Seguridad, brindando trazabilidad y transparencia sobre el destino de la ayuda”, señaló Maru Garcia. Tras concluir la descarga y luego de 33 horas de viaje, todo el equipo del Tren Solidario emprendió el regreso a Buenos Aires. Con esta nueva misión cumplida, el Tren Solidario alcanzó un hito histórico: superar los 3.800.000 mil kilos de donaciones entregados a lo largo de sus 25 años de trayectoria y más de 47.000 kilómetros recorridos por las vías argentinas.