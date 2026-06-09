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La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T), dio a conocer la evolución del Índice de Costos Logísticos Nacionales elaborado para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), correspondiente al mes de mayo 2026.

El informe indicó que el índice registró en mayo de 2026 un aumento del 1,91%.

Camiones de carga. Fuente: Shutterstock

Durante ese mes tuvo lugar el tercer tramo de las paritarias del mes de marzo 2026, y se ajustaron los valores de ART.

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Otros aumentos destacados en relación con las operaciones de almacenamiento fueron en IPIM (5,16%), comunicaciones (4,06%), pallet (3,05%), alquiler (1,44%), seguridad de edificios (1,31%) y energía (1,13%).

En el caso del índice con transporte, además de la mano de obra, lo índices se vieron afectados por los aumentos en combustible (1,67%), neumáticos (0,54%), reparaciones (1,79%), material rodante (2,23%), costo financiero (0,18%), gastos generales (11,01%) y peaje (0,18%).

El objetivo de estos indicadores es reflejar mensualmente las variaciones de todos los costos logísticos, a excepción -precisamente- de las improductividades que pueden generarse por causas externas a los operadores logísticos.