A partir del trabajo en conjunto y de una visión compartida en materia de diversidad e inclusión, Terminales Río de la Plata (TRP) y Yusen Logistics promueven una iniciativa orientada a fortalecer la inclusión de mujeres en el ámbito portuario y logístico, acompañando su desarrollo en funciones operativas y posiciones de liderazgo.

De este modo, ambas compañías reafirman su compromiso con la igualdad de oportunidades y con la construcción de un impacto positivo y sostenible en la industria, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la estrategia global de diversidad e inclusión de DP World.

El sector portuario y logístico enfrenta hoy el desafío de transformarse para acompañar las demandas de un mundo más equitativo, diverso y eficiente. En este contexto, TRP y Yusen Logistics trabajan de manera articulada para ampliar oportunidades, visibilizar nuevos roles y generar condiciones reales que fomenten la participación femenina en áreas clave de la operación .

Alianzas estratégicas

Como operador portuario, TRP promueve alianzas estratégicas con clientes como Yusen Logistics para impulsar la inclusión de mujeres tanto en tareas operativas, como también en funciones de liderazgo y toma de decisiones. En ese contexto, TRP además reacondicionó sus instalaciones para brindar condiciones más cómodas y seguras a las conductoras que ingresan a la terminal, reafirmando así su compromiso con la igualdad de oportunidades y con un enfoque que busca generar un impacto positivo a nivel sectorial.

“En TRP entendemos que la sustentabilidad y la inclusión se gestionan. Esta alianza con Yusen Logistics refleja nuestra convicción de que el desarrollo de una industria portuaria más moderna, segura y competitiva sólo es posible ampliando oportunidades, eliminando barreras y generando condiciones reales para que más mujeres puedan desarrollarse en todos los niveles de la operación”, dijo Patricio Untersander, VP Asuntos Corporativos en TRP.

Patricio Untersander.

En Argentina, Yusen Logistics desarrolla iniciativas para ampliar la presencia de mujeres en la industria del transporte pesado, un sector clave para la economía. A través de programas de formación y desarrollo, la empresa busca ampliar la base de talento, generar diversidad en la cadena de valor y fortalecer la competitividad del negocio. Esta apuesta no solo contribuye a una logística más eficiente y segura, sino que también consolida un modelo sustentable donde la equidad y la innovación son motores de crecimiento.

“Para que la inclusión sea real, necesitamos pensar en toda la cadena de valor. Nuestras conductoras pasan muchas horas en terminales portuarias, por eso es clave generar condiciones adecuadas en esos espacios. TRP trabajó desde el primer día con nosotros para pensar soluciones en este sentido. Mejorar la infraestructura y la experiencia en estos puntos no solo optimiza la gestión, sino que permite que las profesionales disfruten más de su trabajo en cada etapa del proceso”, resaltó Anahí Perharic, HR & Sustainability Manager en Yusen Logistics.

Anahí Perharic.

Claros beneficios

La promoción de mujeres en roles operativos y de liderazgo aporta beneficios concretos tanto a nivel organizacional como cultural:

Diversidad y cultura organizacional: equipos más diversos fortalecen la colaboración, la innovación y el clima laboral.

Ampliación del pool de talentos: la inclusión femenina permite acceder a nuevos perfiles en un sector con alta demanda de personal calificado.

Mejora de la marca empleadora: las iniciativas de género refuerzan el posicionamiento de las empresas como empleadores responsables y atractivos.

Modelos de rol: visibilizar mujeres en funciones portuarias inspira a nuevas generaciones y ayuda a romper estereotipos históricos.

Integración con políticas ESG: la inclusión de mujeres forma parte del eje social de las estrategias ESG, traduciéndose en acciones concretas y medibles.

Alineación con la estrategia de Sustentabilidad y los ODS

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la estrategia de Sustentabilidad de TRP y se vincula directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) certificados por la organización: ODS 3 (Salud y bienestar), ODS 5 (Igualdad de género), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Asimismo, las acciones impulsadas refuerzan el compromiso de la compañía con la inclusión como eje clave para un crecimiento responsable, en línea además con los principios del ODS 10 (Reducción de las desigualdades), que orientan su enfoque social y de desarrollo sostenible.

Visión global aplicada localmente

Yusen Logistics es un operador global de soluciones integrales de transporte y logística, con presencia en más de 45 países, especializado en gestión de la cadena de suministro, transporte terrestre, aéreo, marítimo y almacenamiento, reafirma su compromiso con la igualdad de género.

TRP forma parte del grupo DP World, uno de los principales operadores portuarios a nivel mundial, quien impulsa también numerosos programas de diversidad e inclusión orientados a incrementar la participación de mujeres en el ámbito portuario y logístico.

La alianza entre TRP y Yusen Logistics refleja cómo esta visión global se traduce en acciones concretas a nivel local, adaptadas al contexto argentino, reafirmando el compromiso de ambas compañías con una industria portuaria más inclusiva, diversa y preparada para los desafíos del futuro.