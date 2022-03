Río Uruguay, un claro ejemplo a seguir

Venció el dragado de mantenimiento del río Uruguay y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) llamó a licitación para continuar con esta tarea por los próximos tres años.

Lo interesante para destacar es que, a diferencia de lo que sucede en la Vía de Navegación Troncal del Paraná (VNT), en este caso se incluyen los accesos a los puertos de Concepción del Uruguay, del lado argentino, y Paysandú, en la costa uruguaya .

Tras un proceso licitatorio internacional, en el año 2017 la firma Jan de Nul obtuvo el contrato de dragado del río Uruguay desde el Km. 0 al Km. 187,1 a 23 pies de navegación (25 pies de profundidad) incluyendo el canal de acceso del puerto de Concepción del Uruguay y los canales entre el Km. 187,1 y el Km. 206,8 Puerto Paysandú a 17 pies de navegación (19 pies de profundidad). Para ello se tuvieron en cuenta los términos del informe técnico aprobado por la CARU y elevados a las Cancillerías de los dos países en julio de 2013.

Los trabajos de apertura finalizaron en 2019 en tiempo y forma, y a partir de allí, dio inicio la etapa de mantenimiento establecida en tres años, cuya finalización operó el 1 de marzo de 2022.

Puerto de Paysandú

Este proceso, debiera ser imitado por la VNT. En su defecto, es como tener una autopista, pero con caminos de tierra para llegar a ella . Esta falencia, que data del origen mismo de la concesión en 1994, es hoy un objetivo estratégico de varios puertos públicos como los de San Pedro, Santa Fe y Villa Constitución entre otros.

En el caso de San Pedro, su Consorcio de Gestión, viene de plantear formalmente el pedio al gobierno de la provincia de Buenos Aires.

A los muelles del puerto se accede directamente desde la VNT del río Paraná mediante un canal de acceso de 2.200 metros de longitud, solera de 60 metros de ancho y una profundidad al cero local de 31,5 pies. El mantenimiento anual de este acceso requiere un refulado variable entre 150.000 a 200.000 m3, dependiendo del comportamiento hidro sedimentológico del Paraná.

Alguien podrá decir que, si navega por la VNT, el peaje no debiera incluir costos de tramos que no va a usar si no recala en esos puertos.

El mismo planteo podrían hacer lo buques porta contenedores o lo cruceros que abonan, en proporción, una mayor tarifa de peaje en relación a los graneleros que navegan y calan más.

Para dar un ejemplo sencillo está el consorcio de los edificios, donde quien vive en planta baja también paga por el mantenimiento de los ascensores .

Lo que debe verse en este caso, y así los vieron desde la CARU para el río Uruguay, es que, con accesos profundizados y mantenidos, se ampliarían las posibilidades logísticas para los exportadores y se aumentaría el tráfico fluvial con la lógica consecuencia de una mayor recaudación de peajes por la propia Administración General de Puertos (AGP) .

La obra se pagaría sola y toda la cadena productiva y exportadora resultaría beneficiada .

Asimismo, un mayor movimiento operativo en los puertos públicos, significaría mayor tráfico fluvial, lo que en un futuro incluso podría derivar en una menor tarifa de peaje .

" La nueva concesión de la VNT debe contemplar el dragado del canal de acceso a puerto , de esta manera el calado y las condiciones de navegabilidad del mismo tendrán una previsibilidad que permitirá a los exportadores programar sus embarques con la debida antelación y, por otra parte, los recursos asignados al dragado podrán ser destinados a la renovación y mejora de la infraestructura y equipamiento portuario para su modernización, acorde a los requerimientos actuales que exigen las empresas navieras y operadores portuarios", destacó el pedido elevado desde la autoridad portuaria de San Pedro al gobierno bonaerense.

El ejemplo, el caso exitoso está ahí, al alcance de las manos.