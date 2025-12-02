La Grisel N, primera terminal flotante de carga, descarga y pesaje de granos desarrollada en Argentina, fue seleccionada entre los proyectos más avanzados del mundo por su aporte concreto a la protección ambiental y la optimización operativa. La unidad opera bajo bandera argentina.

El proyecto del Grupo Servicios Marítimos (GSM) compitió en la shortlist de la categoría Cargo Handling frente a soluciones de Canadá, Suecia, Países Bajos, Chile y Emiratos Árabes Unidos, consolidándose entre las iniciativas más relevantes del sector.

El galardón fue recibido en Liverpool por la CEO, de GSM Mónica Navarro, junto a Tomas Kisslinger, CEO de NEUERO, socio estratégico y desarrollador del sistema neumático de descarga CombiFlexiport CF1000 integrado en la Grisel N, pieza clave para su eficiencia energética y reducción de emisiones.

El IBJ Award 2025 en la prestigiosa categoría “Environment Protection Award”, fue otorgado por International Bulk Journal (IBJ).

La operación

“Grisel N es una unidad modular, autosuficiente y de operación continua, capaz de transferir granos desde barcazas fluviales a buques en aguas profundas superando las limitaciones operativas en condiciones de bajo calado”, dijo a Transport & Cargo Mónica Navarro.

Al explicar la operatoria, Navarro señaló que la Grisel N se carga en los puertos del complejo San Martín San Lorenzo, y luego va a la Zona Alfa del Río de la Plata donde las aguas son de uso compartido con Uruguay. Los buques, que no pueden cargar más del 80% de sus bodegas promedio por falta de calado de la vía navegable troncal, son completados en Zona Alfa por Grisel N. De esta forma evitan los gastos operativos y logísticos extras que implica el completar carga en otros puertos como Brasil donde se registran demoras de hasta 12 días para operar en muelle o en Quequén y Bahía Blanca donde además el producto no es exactamente el mismo .

Para llevar a cabo la operación, la terminal flotante, que posee defensas propias, se acodera al buque, aspira la carga de sus bodegas y la traspasa. Grisel N posee además una balanza que permite certificar con exactitud la carga traspasada. Todo esto se realiza con el CombiFlexiport CF1000, que permite operaciones seguras en entornos variables y con un consumo energético optimizado.

Este tipo de operación genera polvo que es considerado como contaminante. Para resolver esta situación, la terminal activa sus filtros que pegan el producto contra las paredes hasta que vuelve a caer al fondo de la bodega.

“ El sistema es totalmente innovador y fue una de las razones por las cuales recibimos el IBJ Award 2025 ”, señaló con orgullo Mónica Navarro.

Para Servicios Marítimos, este premio valida una visión estratégica: desarrollar soluciones reales ante los desafíos que impone hoy el sistema fluvial, especialmente las bajantes extraordinarias del río Paraná y la consecuente reducción de calados que afecta la competitividad exportadora.

Visión de futuro

“Para nosotros, la Grisel N es mucho más que un desarrollo tecnológico: es una demostración del potencial argentino y de la capacidad de Servicios Marítimos para crear soluciones escalables, limpias y eficientes para el comercio global de granos”, aseveró la CEO de GSM.

Navarro agregó que “este reconocimiento internacional reafirma nuestra convicción de que la innovación aplicada puede transformar la logística, hacerla más integrada y sostenible, y proyectar al país hacia un futuro logístico más competitivo”.