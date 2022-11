La integración vertical también impacta positivamente en las ganancias

Cuando se observan los resultados del tercer trimestre de 2022 de A.P. Moller - Maersk, empresa danesa líder mundial del transporte marítimo de mercaderías, puede constatarse que obtuvo las mayores ganancias en sus tres negocios principales: marítimo, logística y servicios y terminales, en comparación con el mismo periodo anterior.

Esto demuestra hasta qué punto la integración vertical ayuda a la operación logística en sí y beneficia a las empresas que la adoptan.

El fuerte crecimiento de la facturación representa un aumento del 37,6% de los ingresos de su división de transporte marítimo -Ocean- (u$s 18.018 millones) y del 60,8% de la facturación de la unidad logística (u$s 4.182 millones. El área de terminales creció un 8,7% trimestral, equivalente a u$s 1.117 millones. La continua transformación estratégica, el crecimiento en logística y las tasas de contratos marítimos por encima del año anterior fueron los principales impulsores de la mejora del rendimiento.

"Nuestro resultado del tercer trimestre fue otro récord y el decimosexto trimestre consecutivo con un crecimiento de las ganancias año tras año. Las tarifas de flete marítimo, que han impulsado los resultados excepcionales que hemos obtenido en 2022, volvieron a subir tanto año tras año como en comparación con el segundo trimestre. Sin embargo, está claro que las tarifas de flete alcanzaron su punto máximo y comenzaron a normalizarse durante el trimestre, tanto por la disminución de la demanda como por la disminución de la congestión de la cadena de suministro. Por primera vez, los ingresos en logística superaron los u$s 4.000 millones en un trimestre y esperamos seguir superando al mercado de logística en función de la captación de nuevos clientes", afirmó Soren Skou, CEO de AP Moller - Maersk.

En el caso de Ocean, la división de transporte marítimo de mercancías, el gigante danés explicó que en el tercer trimestre la mejora de los resultados se debió principalmente a unas tarifas de flete significativamente más altas en los contratos y envíos Asia-Europa y Norteamérica, compensadas parcialmente por una disminución en los volúmenes y por mayores costes.

"Con la guerra en Ucrania, una crisis energética en Europa, una alta inflación y una recesión mundial que se avecina, hay muchas nubes oscuras en el horizonte", advirtió Skou, señalando que "esto pesa sobre el poder adquisitivo del consumidor, lo que a su vez afecta la demanda mundial de transporte y logística".

En logística y servicios, Maersk continuó invirtiendo en su cartera y capacidades. Se completó la adquisición de LF Logistics, se anunció la adquisición prevista de Martin Bencher Group y se amplió significativamente la huella del almacén, el centro de distribución y el almacenamiento en frío con 21 instalaciones incrementales en mercados clave como América Latina, Europa e India. Los ingresos en Logística crecieron un 60pct. a u$s 4.200 millones y el EBIT aumentó a u$s 258 millones principalmente debido a mayores ingresos por adquisiciones y mayores volúmenes, en particular entre los 200 principales clientes actuales de Maersk.

En terminales, los ingresos crecieron a u$s 1.100 millones y el EBIT aumentó a u$s 357 millones, impulsado principalmente por mayores volúmenes y precios, así como por la finalización de la desinversión de la participación de Terminal en Global Ports Investments en Rusia.

"Como socio confiable, estamos listos para ayudar a nuestros clientes a repensar las necesidades de su cadena de suministro durante lo que probablemente sea un período de un entorno comercial más volátil", concluyó Soren Skou.

A.P. Moller - Maersk es una empresa integrada de logística de contenedores que trabaja para conectar y simplificar las cadenas de suministro de sus clientes. Como líder mundial en servicios de transporte marítimo, la compañía opera en 130 países y emplea a unas 80.000 personas.