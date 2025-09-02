Nuevas opciones mejoran la logística fluvial

Con una minuciosa e impecable operatoria, amarró el buque Norse Houston en el muelle de Villa Constitución, a cargo de PTP Group Logistics.

Ubicada en un predio de 65 hectáreas con más de 600 metros de frente de río, esta plataforma logística es la primera y única en Argentina con régimen de zona franca. Está Conectada directamente a la Hidrovía Paraná-Paraguay, posee un calado natural de 34 pies y capacidad para buques Panamax.

Además, estas instalaciones están preparadas para operar con una gran diversidad de cargas, incluyendo producción agrícola, insumos y automóviles.

Con 33.000 m² de depósitos cubiertos ya construidos y 100.000 m² de tanques para líquidos en construcción, cuenta con un régimen fiscal y aduanero diferenciado que permite la importación y la nacionalización parcial sin límite de tiempo de almacenaje, así como el agregado de valor en la cadena de producción para exportar.

En España

PTP Group Logistics también opera en el puerto de Cádiz, a donde concurrieron recientemente el embajador argentino en España Wenceslao Bunge, el cónsul argentino en esa ciudad, Sergio Servin y la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador.

Los visitantes fueron recibidos por Diego Nieves, country manager de PTP con quien recorrieron las instalaciones para cargas refrigeradas que se construyen y la Terminal de Cargas Generales que se encuentra operativa desde septiembre de 2024.

Con la puesta en marcha de las cámaras de frío en marzo de 2026, la terminal ofrecerá un punto de sanidad clave para la importación de productos como pescado, frutas, verduras y legumbres.

La única nave de 8.000 m² es una ventaja diferencial para el almacenaje de productos orgánicos y granos para consumo humano. Esta infraestructura, junto con la conexión ferroviaria directa desde la terminal a Madrid, habilitará una ruta eficiente para la distribución en el resto del continente.

"PTP es una empresa argentina líder en gestión portuaria que continua su expansión internacional en Europa a partir de su inversión en Cádiz, hub estratégico para la producción argentina. Desde la Embajada Argentina en España y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina impulsamos la internacionalización de empresas argentinas en España como puerta de ingreso a Europa", destacaron desde la legación diplomática.