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El costo del transporte de cargas subió 1,66% en agosto y acumuló 27% en ocho meses. El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), registró en agosto un incremento del 1,66%, el menor del año, luego del fuerte salto de marzo (+10,15%), asociado principalmente al aumento del combustible (+24,7%).

El indicador, auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, mostró una desaceleración respecto de junio, cuando había avanzado 1,81%, y julio, con 2,25%. Tras el incremento de marzo, el ICT había aumentado 2,42% en abril y 1,91% en mayo.

Con este nuevo registro, el ICT acumula una suba del 27% entre enero y agosto de 2026, en tanto que la variación acumulada de los últimos 12 meses se ubica en 42%.

La desaceleración de agosto se produjo en el marco de la continuidad del denominado esquema de “buffer”, mecanismo que congela el precio de referencia de los combustibles vigente en el mercado local y que contribuyó a moderar la evolución del principal insumo de la actividad.

El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia para la fijación y actualización de las tarifas del sector.

Mayores subas

Durante agosto la gran parte de los rubros relevados registró incrementos. El mayor aumento correspondió a lubricantes, con 5%, seguido por gastos generales, con 4,15%, que contempló un nuevo ajuste de los precios mayoristas de distintos servicios.

Por su parte, costo financiero registró una suba del 2,61% y neumáticos del 2,68%.

El costo del personal de conducción aumentó 1,5%, debido a la entrada en vigor de la última cuota del convenio colectivo de trabajo 40/89, que estableció actualizaciones mensuales de la mano de obra entre marzo y agosto de 2026.

El incremento en personal tuvo impacto también en los rubros relacionados. Reparaciones aumentó 1,32%, en un contexto de marcado deterioro de la infraestructura necesaria para operar, especialmente en materia de mantenimiento de rutas y caminos.

En cuanto al combustible, principal costo de la actividad registró en agosto una variación limitada del 0,48%, en el marco de la extensión del mecanismo de “buffer”. El precio internacional del petróleo Brent, referencia para el mercado local, se ubicó entre los u$s 85 y u$s 90 durante la última semana del mes, con un importante ascenso a lo largo de agosto.

A pesar de esta evolución, volvió a diferirse la aplicación plena de la actualización de los impuestos específicos a los combustibles, mediante el Decreto 693/26. El mecanismo de postergaciones, iniciado en mayo de 2024, se extiende también durante septiembre de 2026, de acuerdo con el Decreto 829/26.

Entre los restantes rubros, seguros registró una suba del 0,85%, peajes aumentó 0,55% y material rodante mostró una variación del 0.37%. Por su parte, patentes y tasas no presentaron modificaciones, dado que sus variaciones son de carácter anual.