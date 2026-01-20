En esta noticia <b>Renovación de vías</b>

Dentro de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, Trenes Argentinos ejecuta de una serie de trabajos imprescindibles y necesarios para la línea Mitre que interrumpirán el servicio del ramal Tigre hasta el 28 de febrero, y limitará los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre entre Belgrano R y sus cabeceras, sin llegar a Retiro.

Se trata de obras urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio.

Debido a la magnitud de las tareas, la topografía de la zona y la dificultad en los accesos, estas obras no pueden realizarse durante la noche, por lo que requieren un período prolongado para su ejecución. A raíz de ello, se tomó la decisión de efectuar los trabajos durante el verano, momento en que disminuye la cantidad de pasajeros por las vacaciones.

En relación a la instalación del nuevo señalamiento en el ingreso de trenes a Retiro, se trata de la etapa final de la obra conocida como “vuelco” del anterior sistema, con más de 100 años de antigüedad, a uno mucho más moderno y automático.

Durante este corte se pondrán en marcha elementos de campo como 28 señales y balizas de ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía; la desinstalación del viejo sistema de señales y la puesta en marcha del nuevo con sus respectivas pruebas necesarias.

Renovación de vías

Continuando con los trabajos de renovación integral de vías en el ramal Tigre, donde ya se instalaron 20 km de tendido ferroviario, se intervendrán 7.700 metros en sectores poco accesibles.

Las tareas, que se iniciaron hace 10 meses, contemplan la renovación total de 40 km de vía; el reemplazo de 47 km de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas.

Gracias a los trabajos nocturnos y los cortes durante fines de semana largo ya se ha podido avanzar en la colocación de 20 km de vías nuevas, el recambio de vías en 10 cuadros de estación, la intervención de 14 pasos a nivel y mejoras en 12 puentes y alcantarillas de la traza.

Mientras duran las obras, Trenes Argentinos informó a los usuarios las distintas alternativas de viaje que tienen a disposición.