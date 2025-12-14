Aurelio Rojas, cardiólogo: “Con solo tres nueces, tres veces a la semana, puedes mejorar tu salud más de lo que imaginas”

Un alimento tan común como la nuez puede marcar la diferencia en la salud cardíaca. Así lo confirman estudios internacionales y especialistas en prevención cardiovascular. Incorporar nueces varias veces por semana no solo mejora el colesterol, también reduce la inflamación y protege frente a enfermedades graves.

El dato que sorprende: tres nueces, tres veces por semana

Investigaciones como el ensayo Predimed, realizado en España sobre más de 7.000 personas con alto riesgo cardiovascular, revelaron un hallazgo clave: quienes consumían nueces con frecuencia tenían un 46% menos de riesgo de sufrir un infarto fatal. Este resultado posiciona a las nueces como un aliado esencial para la salud del corazón.

¿Por qué las nueces son tan efectivas?

El poder de este fruto seco no se limita a sus grasas saludables. Las nueces aportan:

Omega-3 vegetal , que ayuda a reducir la inflamación.

Antioxidantes y fitonutrientes , que protegen las células.

Fibra, que mejora la digestión y contribuye a regular el colesterol LDL.

Esta combinación natural explica por qué su consumo regular se asocia con menos eventos cardíacos y mejor calidad de vida.

Más beneficios: cerebro y memoria

No solo el corazón se beneficia. Estudios como el de Arab et al. (2014) señalan que las nueces pueden mejorar la memoria y proteger frente al deterioro cognitivo. Esto convierte a este alimento en un aliado para la salud integral.

¿Cuánto consumir y cómo incorporarlas?

El consejo es simple: tres nueces, tres veces por semana, lo que equivale a unos 15 gramos. Puedes añadirlas a ensaladas, yogures o comerlas como snack. Si no te gustan, existen alternativas como semillas de chía, lino molido o suplementos de omega-3.

Otros estudios que respaldan su efecto

Investigaciones publicadas en revistas como JACC y trabajos de expertos como Guasch-Ferré refuerzan la relación entre el consumo de nueces y la reducción del riesgo de infarto y muerte cardíaca. La evidencia es clara: incluir este fruto seco en la dieta es una estrategia sencilla y eficaz para cuidar la salud.