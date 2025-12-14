En esta noticia

Un alimento tan común como la nuez puede marcar la diferencia en la salud cardíaca. Así lo confirman estudios internacionales y especialistas en prevención cardiovascular. Incorporar nueces varias veces por semana no solo mejora el colesterol, también reduce la inflamación y protege frente a enfermedades graves.

El dato que sorprende: tres nueces, tres veces por semana

Investigaciones como el ensayo Predimed, realizado en España sobre más de 7.000 personas con alto riesgo cardiovascular, revelaron un hallazgo clave: quienes consumían nueces con frecuencia tenían un 46% menos de riesgo de sufrir un infarto fatal. Este resultado posiciona a las nueces como un aliado esencial para la salud del corazón.

¿Por qué las nueces son tan efectivas?

El poder de este fruto seco no se limita a sus grasas saludables. Las nueces aportan:

  • Omega-3 vegetal, que ayuda a reducir la inflamación.
  • Antioxidantes y fitonutrientes, que protegen las células.
  • Fibra, que mejora la digestión y contribuye a regular el colesterol LDL.

Te puede interesar

Lo dice Harvard: los 5 alimentos que no tenés que comer porque te hacen perder la memoria

Te puede interesar

El sorprendente dato de la nuez que cambia lo que todos pensábamos hasta ahora

Esta combinación natural explica por qué su consumo regular se asocia con menos eventos cardíacos y mejor calidad de vida.

Más beneficios: cerebro y memoria

No solo el corazón se beneficia. Estudios como el de Arab et al. (2014) señalan que las nueces pueden mejorar la memoria y proteger frente al deterioro cognitivo. Esto convierte a este alimento en un aliado para la salud integral.

¿Cuánto consumir y cómo incorporarlas?

El consejo es simple: tres nueces, tres veces por semana, lo que equivale a unos 15 gramos. Puedes añadirlas a ensaladas, yogures o comerlas como snack. Si no te gustan, existen alternativas como semillas de chía, lino molido o suplementos de omega-3.

Te puede interesar

Chau insomnio: el fruto seco que ayuda a conciliar el sueño y dormir como un bebé

Otros estudios que respaldan su efecto

Investigaciones publicadas en revistas como JACC y trabajos de expertos como Guasch-Ferré refuerzan la relación entre el consumo de nueces y la reducción del riesgo de infarto y muerte cardíaca. La evidencia es clara: incluir este fruto seco en la dieta es una estrategia sencilla y eficaz para cuidar la salud.