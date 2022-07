El empleado más difícil y que más cuesta retener: qué piden y por qué pocos lo pueden cumplir

La falta de profesionales para el área de Sistemas, IT y Nuevas tecnologías es crítica. Este mercado tiene un movimiento distinto al del mercado laboral general argentino, ya que cuenta con perfiles escasos y muy demandados que nunca dejan de escuchar ofertas ya que son constantemente contactados por empresas y reclutadores, lo que genera una alta rotación.

Además, esto genera distorsión en la equidad interna salarial de las empresas, dado que la oferta de estos perfiles es poca y tienen condiciones exigentes y determinantes, no solo desde el punto de vista salarial, sino también de teletrabajo full time, esquemas de trabajo sin horarios formales, entre otros.



La demanda por ese tipo de perfiles crece a niveles pocas veces visto y continuará incrementándose porque la transformación digital es transversal a todos los modelos de negocio y estructuras.

La problemática no está solamente centrada en las pymes, las empresas grandes tampoco consiguen los recursos necesarios. Por eso mismo, la posibilidad concreta es atraerlos por la importancia del proyecto, oportunidades ciertas de un desarrollo de carrera para el caso de tratarse de un proceso de transformación digital o nueva unidad de negocio basada en nuevas tecnologías.

Tanto las empresas grandes como las pymes cuentan con dificultades en la atracción dado las cifras "irrazonables" en términos de equidad interna a las que se enfrentan , pero reales en términos de oferta y demanda del mercado nacional e internacional.

En algunos casos, las empresas en las que el desarrollo se convierte en un aspecto core del negocio, ofrecen un pequeño porcentaje de participación accionario, lo que genera atracción y motivos de querer ser parte del proyecto en este tipo de perfiles.

Otro aspecto a resaltar es la globalización de estos perfiles. Hoy la "competencia" ya no es solamente entre pequeñas, medianas y grandes empresas, nacionales o multinacionales, es a nivel global. Desde cualquier lugar del mundo vienen a "cazar" talento argentino, al que le pagan en dólares con trabajo 100% remoto, lo cual se vuelve "muy poco probable" de equiparar o superar por las empresas locales, no solamente por las pymes. Por ello, la solución que muchas veces visualizan, es la de "asociarlos".

En algunos casos, aquello que no pueden compensar con salario algunas pymes, intentan compensarlo con capacitaciones, sobre todo en nuevas tecnologías, lenguajes, etcétera, algo que es altamente valorado por estos perfiles en línea con el crecimiento exponencial que tienen las nuevas tecnologías, donde quienes no se actualizan, saben que en poco tiempo "empiezan a correr con desventaja ".

Si hablamos de startups en tecnología, la innovación que presentan, las nuevas tecnologías que dominan, el espacio para la innovación y generación de ideas que brindan, suele ser algo altamente valorado.

Son perfiles a los que no les gustan las tareas rutinarias, ni hacer más de lo mismo, por ende, los desafíos que presentan pueden ser un factor motivacional para que el talento decida trabajar en una pyme, en startups y no en una gran empresa.

Otra ventaja que suelen tener las pymes por sobre las grandes corporaciones es que este tipo de perfiles valoran las estructuras más horizontales y no tan jerárquicas, los espacios colaborativos, algo que en este tipo de empresas suele darse con mayor facilidad que en las grandes. También valoran mayores niveles de autonomía.

La flexibilidad también juega un rol clave en la atracción y retención de talentos de perfiles IT y que puede ser un gran punto a favor en las Pymes, sobre todo haciendo referencia a la flexibilidad horaria y midiendo la productividad de los colaboradores en función de los resultados que alcanzan y no en qué horarios trabajan, algo sobre lo que muchas organizaciones son "resistentes", sienten que "pierden el control de su gente" y/o no pueden medir los resultados con métricas concretas que permitan que la flexibilidad se convierta en un "win-win" para ambas partes.

Por Natalia Terlizzi, CEO de Hucap