Ramiro Alem expuso sobre cómo el modelo de franquicias potencia el desarrollo hotelero de los destinos y transforma la escala global en mayor rentabilidad para propietarios independientes.

En esta noticia Pilares clave en la agenda de Wyndham en Hotelga 2026

Del 2 al 4 de septiembre en La Rural Predio Ferial, la industria hotelero-gastronómica nacional se reúne en Hotelga 2026, organizada por FEHGRA y AHT. En esta edición histórica —marcada por la apertura de un pabellón específico para el sector hotelero, el Hub Tecnológico y un Summit Estratégico con los principales líderes del sector—, Wyndham Hotels & Resorts se destaca como el mayor franquiciador hotelero del país, con 64 propiedades en 16 provincias y más de 300 en Latinoamérica.

Con una presencia consolidada en Argentina y una estrategia de expansión sostenida en toda la región, Wyndham Hotels & Resorts cuenta actualmente con 64 hoteles en más de 40 ciudades del país, distribuidos en 16 provincias, y supera las 300 propiedades en Latinoamérica y el Caribe.

A nivel global, la compañía opera una red de aproximadamente 8.300 hoteles en cerca de 100 países, respaldada por un portafolio de 25 marcas y por Wyndham Rewards®, su programa de fidelidad con más de 126 millones de miembros en todo el mundo.

La conferencia principal a cargo de Ramiro Alem, Gerente de Desarrollo para Chile y Argentina, tuvo lugar el miércoles 2 de septiembre a las 16:00 hs. Bajo la consigna “¿Quién gana con una franquicia hotelera?”, abordando los temores y mitos que enfrentan los hoteleros independientes al momento de pensar en una franquicia.

Con más de 20 años de liderazgo en turismo y real estate (ex Subsecretario de Inversiones Turísticas de la Nación y cofundador de invertur), Ramiro planteó un enfoque directo al negocio: “El hotelero busca aumentar su tarifa y ocupación, contar con la última tecnología y ser más eficiente, y allí están los valores del modelo, es un win-win para el propietario y la cadena, y por ende para los destinos. No se trata de ganadores y perdedores, se trata de generar valor a largo plazo”.

“El mito sostiene que ‘la cadena gana y el propietario paga’. La realidad es que una franquicia aporta marca, tecnología de distribución, gestión de ingresos, eficiencia operativa-energética y una red de más de 126 millones de miembros que potencian los resultados y el valor de los activos.” Ramiro Alem, Gerente de Desarrollo para Chile y Argentina, Wyndham Hotels & Resorts

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