La banda uruguaya No Te Va Gustar anuncia su esperado regreso a Buenos Aires con un show imperdible el 25 de abril en el Estadio de Ferro, donde presentará oficialmente su nuevo álbum “Florece en el Caos”. Este concierto marcará el inicio de su gira por Argentina y el comienzo de una nueva etapa para el grupo. La gira de presentación ya está en marcha y cuenta con más de 40 shows anunciados en 16 países. Tras el show en Ferro, el tour continuará por distintas ciudades del país como Olavarría, Necochea, Bahía Blanca, Comodoro, Trelew, Bariloche, Neuquén, General Pico, Río Cuarto, Córdoba, Gualeguaychú, Rosario, Reconquista, Posadas, Resistencia, Paraná, Rafaela, Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja. “Florece en el Caos”, estrenado el 8 de enero de 2026, es el nuevo álbum de estudio de la banda y representa un ciclo renovado en su carrera. Con una propuesta potente y actual, el disco recorre emociones intensas y transforma el contexto en un mensaje de resistencia y esperanza. El álbum fue gestado en el estudio Elefante Blanco en Montevideo, donde la banda trabajó junto al productor Nico Cotton (ganador del Latin Grammy 2025 como Productor del Año) y el ingeniero Carlos Imperatori, en una intensa sesión creativa que dio como resultado 10 nuevas canciones. El primer adelanto, “En Llamas”, fue presentado en vivo ante más de 25.000 personas, seguido por “Todo Mal”, una colaboración con Andrés Ciro Martínez que rápidamente se consolidó como uno de los momentos más destacados del lanzamiento. Actualmente, el foco está puesto en “La Noche De Ayer”, acompañado por un videoclip oficial dirigido por Jean Michel Cerf y Diego Robino, realizado con tecnología de producción virtual de última generación. Luego de cerrar su histórica Gira 30 Años con más de 120 shows en 19 países, No Te Va Gustar vuelve a los escenarios con una propuesta renovada, y el show en Ferro será el punto de partida de este nuevo capítulo.