¡La Invasión Pop es imparable!

El 22 y 23 de noviembre, el Nuevo Hotel Miranda! abrió sus puertas en Buenos Aires con dos funciones multitudinarias y entradas completamente agotadas.

Con vestuario renovado, visuales impactantes, una puesta escénica monumental y un despliegue pop sin precedentes, Ale Sergi y Juliana Gattas abrieron las puertas del nuevo universo electropop ante más de 60 mil fanáticos.

Miranda! recorrió su nuevo álbum, clásicos, nuevas versiones y sus hits atemporales con un setlist que incluyó perlas como: Ritmo y Decepción, Extraño, Perfecta, Prisionero, Hola, Por Amar al Amor, Casualidad, Don, y muchos más, en un viaje sin pausas por toda su discografía durante dos horas de show.

Cada noche tuvo invitados estelares y con cada uno de ellos vivieron momentos de complicidad total en el escenario y la emoción a flor de piel: Lali se sumó tanto el sábado como el domingo para incendiar Ferro con “Mejor que vos” y “Yo te diré” demostrando que el pop está más vigente que nunca.

Además, Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia) emocionó el domingo con “Triste” y desató la euforia entre todos los presentes.

Ambas funciones con el público coreando cada palabra en una celebración que confirmó por qué Miranda! sigue siendo el estándar máximo del pop en español.

Cabe destacar que como antesala de ambas noches tuvo su debut la Fiesta Poppa!, con sets de DJ de música pop y dos instancias muy celebradas: un karaoke de un tema de Miranda! junto a una persona del público sorteada en vivo, y un karaoke con artista invitado, que en esta ocasión tuvo a Joaquín Levinton el 22/11, interpretando un tema de Turf y otro de Miranda! y a BB Asul el 23/11.

Miranda

Además, tanto sábado como domingo contó con un opening exclusivo de Dorian, la banda española que viajó especialmente para estas presentaciones.

Tras un 2025 extraordinario —donde lanzaron Nuevo Hotel Miranda!, brillaron como coaches en La Voz Argentina y giraron por el mundo con estadios agotados— Miranda! consagró un nuevo hito: dos Estadios Ferro completamente sold out que vibraron con un show épico, teatral, emocional y absolutamente pop.

Y como el furor no se detiene, ante la demanda imparable, los Reyes del Pop cierran el año en el Estadio Ferro el 20 de diciembre, última oportunidad del 2025 para vivir la fiesta más magnética del pop latino.

Este show será la despedida perfecta de una gira que llevó a Miranda! por escenarios agotados en América y Europa, consolidando su posición como la banda pop más influyente y vigente del continente.

ENTRADAS EN VENTA EN ENIGMATICKETS.COM