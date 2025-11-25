El sector energético argentino atraviesa un momento clave, marcado por desafíos en materia de inversión, transición hacia energías más limpias y la necesidad de garantizar el abastecimiento en un contexto económico complejo. En este escenario, las entidades que agrupan a las principales compañías del rubro cumplen un rol estratégico para coordinar esfuerzos y delinear políticas que impactan en toda la cadena de valor.

En ese marco, la Cámara Argentina de la Energía (CADE) renovó sus autoridades para el período 2025-2027, en una decisión que reunió a los máximos referentes del sector. La entidad, que nuclea a presidentes y CEOs de compañías con presencia en exploración, producción, refinación y comercialización de combustibles, definió su nueva conducción el 19 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

La Comisión Directiva designó a Andrés Cavallari, CEO de Raízen Argentina, como presidente de la institución. En el comunicado oficial, la Cámara destacó que la elección respondió al objetivo de “continuar fortaleciendo la representación del sector energético en el país”.

La nómina se completó con Sergio Mengoni de Total Austral como vicepresidente I, Marcos Bulgheroni de Pan American Energy como vicepresidente II, Julián Escuder de Pluspetrol como tesorero y Germán Burmeister de Shell Argentina como secretario. Además, se incorporaron como vocales titulares Martín Rueda (Harbour), Hugo Eurnekian (Compañía General de Combustibles), Martín Urdapilleta (Trafigura Argentina), Pablo Arnaude (DAPSA) y Pablo Bizzotto (Phenix).

Fundada en 2017, CADE se consolidó como una entidad de máximo nivel ejecutivo, integrada por líderes de empresas que operan en toda la cadena energética nacional. Entre sus socios se encuentran CGC, Pan American Energy, Raízen, Trafigura, Pluspetrol, Phoenix, Shell, Total Austral, Harbour y DAPSA.

La Cámara subrayó que su misión apunta a “impulsar el desarrollo energético del país con una visión integral y sostenible”, en un contexto donde la agenda energética ocupa un lugar central en la economía argentina.