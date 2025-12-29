En esta noticia <b>El rol de Resumido en el documental </b>

El 30 de diciembre, en conmemoración del primer aniversario del fallecimiento de una de las figuras más influyentes del periodismo argentino de las últimas décadas, se estrena el primer documental desde su muerte en el canal de YouTube de RESUMIDO (@resumidoinfo) sobre su vida.

Este trabajo propone un recorrido por la obra y las múltiples facetas de Jorge Lanata: el investigador, el provocador, el showman, el artista, el combativo y también el hombre profundamente humano. Por primera vez, Bárbara y Lola Lanata hablan públicamente y ofrecen una mirada cercana sobre su rol como periodista, figura pública y padre, abordando su legado profesional, los últimos días de su vida y el complejo contexto familiar que rodeó su última internación.

La producción cuenta con la participación especial de Diego Leuco, alguien que estuvo muy cerca de Lanata, quien acompaña el relato y aporta contexto a una historia que continúa interpelando al presente del periodismo. Lejos de la simplificación, el documental propone una reconstrucción honesta y plural de su figura, dando lugar a sus contradicciones y a la huella que dejó en la historia del periodismo argentino.

Como parte del estreno, el martes 30 de diciembre a las 10:30 hs, RESUMIDO realizará un preestreno con un streaming en vivo en su canal de YouTube (@resumidoinfo) con una conversación especial entre Luciana Geuna, Manuel Jove y Diego Leuco (un equipo de profesionales que acompañó de muy cerca a Lanata), para reflexionar sobre el impacto de Lanata, su vigencia y el lugar que aún ocupa en el oficio periodístico. Además, contará con la participación especial de figuras reconocidas que fueron parte de la vida del gran periodista argentino.

El documental busca no sólo homenajear a Jorge Lanata, sino también abrir una conversación necesaria sobre el periodismo, sus tensiones, sus excesos y su responsabilidad en la construcción de una sociedad informada Acá se puede ver el trailer

Que este documental sea producido por Resumido no es casual. Se trata de un medio periodístico nativo digital que conecta con nuevas generaciones y que entiende la importancia de revisitar figuras clave del periodismo desde los códigos, lenguajes y formatos de esta época. La producción del documental refuerza el posicionamiento de Resumido como una plataforma capaz de generar contenidos de profundidad, impacto cultural y reflexión, tendiendo puentes entre el legado del periodismo tradicional y las audiencias que hoy consumen información de nuevas maneras.

Trailer

https://youtube.com/shorts/HCGhxi51PGM?si=V4uZ4Tbh0Z99JsnS

Ficha técnica