El crédito bancario al sector privado mostró diferencias entre las entidades durante los primeros nueve meses de 2026. En ese período, el Banco Nación amplió su cartera de préstamos a un ritmo superior al del resto del sistema financiero y ganó participación de mercado, con una incidencia destacada en el financiamiento a las familias y la compra de viviendas.

En el marco de su 135° aniversario, la entidad informó que otorgó un incremento de $ 6,3 billones en los préstamos al sector privado, equivalente al 36,8% de la expansión total del sistema financiero. Su participación de mercado llegó al 21,2%, tres puntos porcentuales por encima del nivel de diciembre de 2025.

Banco Nación: cuánto crecieron los préstamos a familias y empresas

La cartera de crédito del Banco Nación aumentó un 39,2% en los primeros nueve meses del año, frente al 15% registrado por el resto del sistema financiero.

La diferencia fue mayor en las financiaciones en pesos destinadas a las familias, sin contar los saldos de las tarjetas de crédito. En ese segmento, los préstamos del BNA crecieron un 55,1%, mientras que los del resto de las entidades avanzaron un 10,5%. El banco explicó así el 58,1% del incremento del financiamiento a las personas en el conjunto del sistema.

En la cartera de empresas, los préstamos en pesos aumentaron un 30,5%, frente al 23,7% del resto del sistema financiero. El Banco Nación aportó el 22,7% del crecimiento total de ese segmento.

Préstamos en dólares: el Banco Nación registró un aumento del 40,2%

El financiamiento en moneda extranjera también mostró una evolución favorable. Según el Banco Nación, la estabilidad cambiaria reactivó la demanda de crédito en dólares, una dinámica que la entidad acompañó con una participación activa.

En los primeros nueve meses de 2026, los préstamos al sector privado en esa moneda crecieron un 40,2%. El banco destacó la recuperación de estas líneas como instrumento de financiamiento productivo.

Crédito hipotecario: el Banco Nación concentró el 73,4% del crecimiento

El financiamiento para la vivienda fue uno de los segmentos con mayor incidencia del BNA. A septiembre de 2026, su cartera de créditos hipotecarios destinados a vivienda alcanzó un saldo promedio de aproximadamente $ 4 billones, un 71,7% más que en diciembre de 2025.

En el mismo período, el resto del sistema financiero expandió esa cartera un 19,6%. De acuerdo con las cifras difundidas por el banco, el crecimiento del BNA fue 3,7 veces superior al de las demás entidades.

La participación en el aumento total del mercado también fue significativa: el Banco Nación explicó el 73,4% del incremento del crédito hipotecario para vivienda en 2026. Esto equivale a casi tres de cada cuatro pesos del nuevo financiamiento destinado a la adquisición de inmuebles.

Banco Nación: cómo busca ampliar el financiamiento hipotecario

Para impulsar el crédito destinado a la vivienda, el banco destacó el reciente anuncio del Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario. La iniciativa prevé que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) canalice hasta $ 2 billones hacia las entidades financieras mediante licitaciones periódicas.

El programa se implementará en un mercado que comienza a mostrar señales de recuperación después de varios meses de menor dinamismo. Los fondos podrían fortalecer la capacidad prestable de los bancos y contribuir a resolver una de las restricciones que afectaron a la operatoria hipotecaria: la disponibilidad de financiamiento de largo plazo ajustable por inflación.