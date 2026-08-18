La discusión sobre el desarrollo de la Patagonia empieza a incorporar una pregunta que excede a cada sector por separado: cómo generar territorios capaces de atraer y desarrollar talento, conocimiento, empresas y nuevas oportunidades. La innovación tecnológica aparece en ese debate como una herramienta, pero también como un problema de articulación entre quienes producen conocimiento, las empresas, los gobiernos y las comunidades.

Con esa agenda como punto de partida, San Martín de los Andes será este miércoles 19 de agosto sede de un encuentro que reunirá a referentes argentinos y chilenos vinculados con hubs de innovación, parques y polos tecnológicos, clústeres, universidades, organismos públicos, empresas e instituciones.

Se trata del Foro Patagónico de Innovación y Desarrollo Territorial, organizado por COTESMA, BIT Base de Innovación Tecnológica Cotesma y el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas (CRTIC) de Chile.

La jornada tendrá como uno de sus ejes la búsqueda de mecanismos para que la innovación pueda convertirse en un factor de desarrollo desde los propios territorios.

Innovación y desarrollo territorial: el modelo que llega a la Patagonia

Uno de los principales invitados será Josep Miquel Piqué, especialista en ecosistemas de innovación y parques científicos y tecnológicos. Piqué es ingeniero de Telecomunicaciones, MBA y doctor en Ecosistemas de Innovación por la Universitat Ramon Llull. Fue presidente de la International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP) y desde 2022 preside la Triple Helix Association.

Su trayectoria está vinculada con la creación y gestión de espacios destinados a conectar conocimiento, empresas y sector público. También fue presidente ejecutivo de La Salle Technova Barcelona y ocupó la posición de CEO de 22@Barcelona, uno de los proyectos de referencia en materia de distrito de innovación.

Josep Miquel Piqué, especialista en ecosistemas de innovación y parques científicos y tecnológicos

En San Martín de los Andes será el keynote speaker del foro y ofrecerá la conferencia “¿Cómo articular exitosamente un Ecosistema de Innovación? Modelo de Cuádruple Hélice”.

La propuesta introduce una diferencia respecto del esquema tradicional de articulación. Al vínculo entre universidades, empresas y gobiernos suma a la comunidad como un cuarto actor. El objetivo es discutir cómo pueden coordinarse esos cuatro sectores para impulsar procesos de desarrollo a partir de las capacidades de cada territorio.

La lógica de colaboración entre academia, industria y gobierno es precisamente uno de los ejes de trabajo de la Triple Helix Association, organización dedicada al estudio de las interacciones entre esos actores y su relación con los procesos de innovación.

Un hub de innovación para San Martín de los Andes

El foro tendrá además una dimensión local. En el marco de las actividades por el aniversario de COTESMA, se realizará la presentación pública del Hub de Innovación de San Martín de los Andes, una iniciativa impulsada por la cooperativa.

Según informaron los organizadores, el proyecto concluyó su etapa de diseño estratégico y comenzará ahora su implementación.

San Martín de los Andes será la sede del encuentro.

El planteo busca que la innovación no quede circunscripta a iniciativas aisladas, sino que pueda apoyarse en una red de instituciones, empresas, universidades, organismos públicos y otros actores vinculados con el territorio.

Ese enfoque coincide con una tendencia internacional en el desarrollo de ecosistemas de innovación: la cooperación entre distintos actores aparece como un componente central para generar conocimiento, tecnología y nuevas oportunidades económicas. La IASP, por ejemplo, plantea entre sus objetivos para los distritos de innovación la colaboración entre administración pública, universidades, empresas y comunidad para promover talento y tecnología.

Argentina y Chile: la apuesta por un corredor de innovación

La dimensión binacional será otro de los ejes del encuentro. El programa contempla un panel específico sobre “Integración Binacional: el rol del Estado en la construcción de un corredor de innovación y de talento”, con participación de instituciones y parques tecnológicos y moderación de Nicole Fusilier, de la Red de Innovación Local (RIL).

La agenda continuará con un panel dedicado a “Territorios que Innovan”, centrado en el papel de parques tecnológicos y clústeres como motores del desarrollo regional.

La jornada también prevé una discusión sobre alianzas entre emprendedores y desarrolladores tecnológicos bajo el título “Ecosistemas sin Fronteras: Alianzas para el desarrollo territorial”.

El último bloque temático estará dedicado a Vaca Muerta y sus desafíos y oportunidades para el desarrollo regional, antes del cierre previsto para las 19:15.

Qué temas estarán en la agenda del Foro Patagónico

El encuentro comenzará a las 10:30 con una instancia de networking y rondas de conexión en el Espacio BIT COTESMA. La apertura institucional está prevista para las 14:30 en el Centro Cultural COTESMA.

A las 14:40 se abordarán las bases para el desarrollo regional y el papel de la tecnología y la innovación en la Patagonia, con Isidora Papic, de CRTIC, y Graciela Martínez, gerente general de COTESMA. Durante ese espacio está prevista además la firma de un convenio entre ambas instituciones.

A las 15 comenzará la conferencia de Piqué sobre el modelo de Cuádruple Hélice. Luego se sucederán los paneles sobre integración binacional, parques tecnológicos y clústeres, alianzas para el desarrollo territorial y Vaca Muerta.

El encuentro concluirá con una instancia de conclusiones y próximos pasos.

La apuesta de fondo es que la discusión sobre innovación pueda trasladarse de las grandes ciudades y los centros tecnológicos tradicionales hacia otros territorios, con una agenda que combine conocimiento, talento, empresas, instituciones y comunidad.

En ese marco, San Martín de los Andes buscará durante esta jornada instalar una discusión que excede al propio encuentro: cómo construir un ecosistema de innovación con capacidad para generar desarrollo desde la Patagonia y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos entre los territorios de ambos lados de la Cordillera.