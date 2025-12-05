El reconocimiento de ICEX posiciona a la marca como referente nacional en la comercialización de productos auténticamente españoles y de máxima calidad.

Enrique Tomás Argentina fue reconocida con el prestigioso sello “Colmados from Spain”, convirtiéndose en la primera tienda gourmet del país en recibir esta distinción otorgada por ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX). El reconocimiento posiciona a la marca como referente nacional en la comercialización de productos auténticamente españoles y de máxima calidad.

El distintivo “Colmados from Spain” es una certificación creada por ICEX para identificar a tiendas de alimentación y vinos que destacan por ofrecer productos españoles genuinos, garantizando su origen, trazabilidad y estándares de excelencia. Diseñado para reconocer a los mejores embajadores de la gastronomía española en el mundo, este sello se entrega por primera vez en Argentina, y Enrique Tomás es el establecimiento elegido para inaugurar esta categoría en el país.

Con esta acreditación, Enrique Tomás Argentina se integra al selecto grupo internacional de tiendas gourmet certificadas, que ya reúne a 98 establecimientos en más de 50 países, reforzando su compromiso con la calidad, la autenticidad y la difusión de la cultura gastronómica española.

El proceso de certificación se desarrolla bajo estrictos criterios de objetividad, trazabilidad y transparencia, y es evaluado por un comité independiente compuesto por instituciones y asociaciones de referencia vinculadas a la gastronomía española.

Esta validación reconoce el trabajo de Enrique Tomás Argentina por ofrecer productos con denominación de origen, estándares de conservación óptimos y una experiencia de compra alineada a los valores de excelencia que promueve ICEX .

Como ganador este año del sello “Restaurants from Spain”, el restaurant Iñaki encabezó la ceremonia de entrega , que también contó con la presencia de otros restaurantes locales previamente reconocidos como El Burladero y Sagardi. Además, el evento incluyó una muestra de productos gastronómicos y bebidas españolas en la que participaron filiales de empresas como Codorniú, Freixenet y Lacasa , junto a importadores destacados como 3 Blasones, Goodies, Culpable, Ley Seca, Silos, Conyntra y Villares.

Esta distinción constituye un hito para Enrique Tomás Argentina, que este año amplió su presencia con la apertura de una nueva tienda en Cañitas, consolidó su propuesta de eventos exclusivos y fortaleció su línea de regalos empresariales.

La marca continúa avanzando en su misión de acercar lo mejor de la gastronomía española al público argentino, con el jamón ibérico como protagonista y una propuesta de tienda gourmet que eleva los estándares del mercado local.