El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este viernes la presentación de una ley que establece la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y una exención de hasta el 100% del Impuesto de Sellos —según la cantidad de empleados y la magnitud de la inversión— para la construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residenciales en toda la provincia. La medida, respaldada por las principales cámaras de la construcción y los gremios del sector, rige entre el 1° de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027. Su objetivo es reducir los costos constructivos, reactivar la industria de la construcción y generar puestos de trabajo en toda la provincia. Todo aquel que inicie la construcción o ampliación de su vivienda familiar o edificio residencial en Chubut durante ese período quedará eximido del 100% del pago de Ingresos Brutos sobre esa actividad. Además, podrá acceder a una exención de hasta el 100% del Impuesto de Sellos sobre los contratos de obra, financiamiento y garantías vinculados al proyecto. Familias que construyan su vivienda desde cero. Propietarios que amplíen su vivienda existente. Desarrolladores de edificios residenciales, siempre que al menos el 70% de la superficie sea destinada a vivienda. Proyectos ya iniciados, siempre que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. La norma no aplica a construcciones comerciales, de oficinas ni industriales. “El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño", afirmó el gobernador Ignacio “Nacho” Torres. La reglamentación estará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARPC).