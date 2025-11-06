El Congreso de laConfederación General del Trabajoproclamó al nuevo triunvirato que asumirá el control de la central en vísperas de uno de los debates más acuciantes para el sector: la reforma laboral. Pese a que algunos representantes se retiraron antes, prevaleció la idea de no quebrar a la CGT y mantener la unidad aún en la disidencia.

Con un total de 1639 votos y de ellos solo 35 en blanco -la UTA se retiró antes pero se mantiene dentro de la CGT- los elegidos para reemplazar a los cosecretarios generales Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estacioneros) fueronCristian Jerónimo(Vidrio) yJorge Sola(Seguro). Por su parte,Octavio Argüello(Camioneros), el último en arribar a la cúpula tras el portazo de Pablo Moyano, permanecerá en el cargo.