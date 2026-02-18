El Gobierno busca acelerar la sanción de la reforma laboral en Diputados tras su triunfo contundente en el Senado y apuesta a aprobarla a fines de febrero. La iniciativa forma parte del conjunto de reformas de segunda generación de Javier Milei, junto con la tributaria y la previsional. El proyecto que promueve el oficialismo modifica artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo y contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal. Desde Casa Rosada destacaron que la modernización laboral “actualizará un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en nuestro país”.