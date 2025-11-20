El acuerdo con Estados Unidos está pronto a entrar en vigencia, aseguran desde el Gobierno, aunque no arriesgan una fecha concreta. Algunos sectores se posicionan como los potenciales ganadores, a pesar de que casi la mitad de las exportaciones argentinas compiten con las de Estados Unidos.

Si bien pesa sobre el acuerdo la “inminencia” en la que confía el Gobierno, restan aún los detalles sectoriales, en especial para algunos sensibles, como carnes, acero o aluminio, que están a la expectativa de si la definición vendrá por baja de aranceles o por cupos.