La Copa Jetour, correspondiente a la cuarta fecha de la edición 2026 de El Cronista Open Golf, se disputó en la cancha del Highland Park Country Club con definiciones ajustadas en varias categorías. El cuarto torneo del año marcó el desenlace del ranking de la temporada, sin contar la final, auspiciado por Buke Golf. Además, como en cada jornada, se premió a los mejores de cada categoría, a cuatro best approach, el long drive y al mejor score entre los suscriptores de El Cronista.

La cancha de Highland Park resultó un interesante y atractivo desafío por sus exigentes greens, sumado a los múltiples obstáculos de agua, fuera de límites y cross bunkers que defienden gran parte de los 18 hoyos.

Los ganadores de cada categoría obtuvieron una estadía de cinco noches all inclusive para dos personas en La Posada del Qenti, una caja de vinos de la línea Passito/Predador de Bodega del Carmen y un kit de regalos de El Cronista compuesto por un juego de mesa, porta notebook, cuaderno y lapicera. Por su parte, los segundos puestos recibieron una estadía de tres noches all inclusive para dos personas en La Posada del Qenti, dos botellas de la línea Nido del Tigre de Bodega del Carmen y el set de obsequios de El Cronista.

La cuarta fecha del circuito El Cronista Open Golf 2026 se disputó en Highland Park. El Cronista

En cuanto a los reconocimientos para los best approach y el long drive, quienes registraron las mejores marcas ganaron una botella de vino de la línea Chimuelo de Bodega del Carmen, una selección de quesos artesanales de La Blanqueada y un kit con regalos de El Cronista.

Para la temporada 2026 se sumó un premio doble para aquellos golfistas que consigan un hoyo en uno. Por un lado, Triton entregará un inodoro inteligente modelo Total White. Por otro, Materiales Buenos Aires, empresa especializada en el abastecimiento de materiales gruesos para obras de envergadura, otorgará una orden de compra por dos millones de pesos.

El inodoro inteligente modelo Q9 de Triton brinda beneficios como el ahorro de espacio al contar con un bidet integrado con presión de agua regulable y dos puntos de ajuste. Entre sus funcionalidades, ajustables por control remoto, destacan el sistema de secado por aire, apertura y cierre automático, y sensor de descarga accionable con el pie, sumadas al confort de un asiento con sistema térmico de calefacción.

En la presente edición del circuito, la comunidad de El Cronista Members cuenta con beneficios como descuentos y prioridad en la inscripción a cada fecha. Además, el suscriptor con el mejor score obtiene como premio una silla de oficina ergonómica Grupo (a)².

La cuarta fecha del circuito El Cronista Open Golf 2026 se disputó en Highland Park. El Cronista

Con el fin de acompañar el progreso de los jugadores, se entregarán 15 vouchers de la academia Quality Golf a quienes tuvieron una jornada difícil y registraron los scores más altos. Cada voucher consiste en una clase de diagnóstico técnico de cuatro etapas: entrevista inicial para definir objetivos, grabación del swing en simulador, detección de fallas con sus motivos y la presentación de un plan para que el alumno pueda corregirlas mediante los “Programas de Mejora”.

Se definió el ganador del ranking de la temporada

Durante el desarrollo de la temporada regular 2026 del circuito, los rendimientos de cada fecha se acumularon para la confección de un ranking auspiciado por Buke Golf, abierto a golfistas de todas las categorías. Para la sumatoria de puntos, se contemplaron las primeras cuatro fechas (excluyendo la final) y se consideraron los cinco primeros puestos de la siguiente manera: 100 puntos para el primer lugar, 50 para el segundo, 30 para el tercero, 20 para el cuarto y 10 para el quinto.

Finalizada la cuarta fecha, el ganador del ranking Buke Golf fue Ignacio Gasparri, quien sumó 140 puntos y recibió como premio una bolsa para guardar los palos. El puntaje ganador lo alcanzó producto de un tercer puesto (30 puntos) en Los Lagartos, un triunfo (100 puntos) en Golfers y un quinto lugar (10 puntos) en Campo Chico. En tanto, Pablo Lioni y Hugo Yovino finalizaron con 130 puntos, seguidos por Julio Monay y Marc Boucher Medina con 120 unidades.

En la cuarta fecha de El Cronista Open Golf 2026 se definió el ganador del ranking de la temporada. El Cronista

“Hacía tiempo que no hacía un score tan bueno como el que conseguí en Golfers. Tuve una vuelta muy buena y me sentí más cómodo porque conocía la cancha. Si bien gané esa fecha, me parece que el mejor rendimiento golfístico lo tuve en Los Lagartos. Aunque no me alcanzó para ganar, creo que fue donde mejor jugué. Después, la cancha de Highland me encantó, pero me maltrató. Me distraje en dos hoyos que hice muy mal score y se me complicó”, afirmó Gasparri.

El ranking auspiciado por Buke Golf es una forma de reconocer la consistencia a lo largo de la temporada. Entre los factores importantes para sostener el rendimiento durante varios meses, Gasparri consideró determinantes la confianza y el juego corto: “Generalmente me pasa que tengo un hoyo malo que me destruye. En las primeras tres fechas no los tuve, así que me permitió completar buenas rondas. Estoy tomando clases cada 15 días, eso me da bastante confianza. Creo que actualmente el juego corto es lo que mejor estoy jugando. Considero que ahí es donde está la clave para conseguir un buen score”.

En cuanto a su experiencia esta temporada, Gasparri resumió: “Las cuatro canchas que se jugaron hasta el momento son de primer nivel. El nivel de campos que se juegan es uno de los aspectos más destacados de El Cronista Open Golf junto con el ambiente que se genera. Conocí gente muy divertida para jugar, eso también hace que sean eventos tan entretenidos. También atrae mucho la cantidad de sponsors, el show que se hace y las actividades que hay para hacer ahí. Cuando se hizo en Los Lagartos fui con mis hijos a jugar al mini golf del stand de Jetour. La verdad es que el circuito es un éxito, lo demuestra que siempre está lleno de gente”.

La cuarta fecha del circuito El Cronista Open Golf 2026 se disputó en Highland Park. El Cronista

Con una sólida actuación en la cual consiguió cuatro birdies y ocho pares, Andrés Scarano firmó una tarjeta de 67 golpes netos y alcanzó el primer puesto en la categoría de hándicap hasta 11,9. El segundo lugar fue para Javier Álvarez con un score de 69 golpes, seguido por Hugo Yovino con 73.

Este triunfo de Scarano se suma a su consagración en la final de la edición 2022 disputada en Los Lagartos, con la cual ganó el viaje a la Dubai Cup del año siguiente. En el análisis de su ronda, señaló: “Empecé con tres birdies seguidos, lo cual genera confianza. Después pude mantener la tranquilidad y seguir buscando ritmo y juego. El driver salió muy bien y el juego corto también. Con el approach quedaba muy cerca, la dejaba a dos metros del hoyo. Cerrar también fue importante porque a la vuelta venía en par de cancha. Mis compañeros Diego Vázquez, Sergio Arslanian y Federico Bretón me alentaban a que siguiera metiendo birdies”.

A ese brillante comienzo le sumó un nuevo acierto en la vuelta, el cual destacó como su mejor golpe de la jornada: “Todos los birdies fueron buenos, pero el más lindo fue en el hoyo 13 por la dificultad. Es un par 4 muy complicado con viento en contra y agua. Salí con una bomba de drive, después tiré un hierro 8 para 140 yardas con viento en contra y la dejé en el green. Pegué un putt de unos cuatro metros en bajada con bandera corta y mucha caída”.

El ganador de la categoría lleva varios años participando en El Cronista Open Golf, donde también consiguió un hoyo en uno en la cancha del Club de Campo San Diego en 2021. Luego de completar la ronda se quedó a disfrutar del evento y dijo al respecto: “Los sponsors son de primera línea y acompañan muy bien cada torneo. Después de jugar estuvimos jugando al ping-pong, tomé un vermut y fui a degustar los quesos que son buenísimos”.

En la cuarta fecha de El Cronista Open Golf 2026 se definió el ganador del ranking de la temporada. El Cronista

Orlando Sánchez finalizó en la cima de la categoría de hándicap entre 12 y 17,9 gracias a un score de 70 golpes netos, con un birdie y siete pares en su ronda. Guillermo Vergara y Kim In Hyun fueron sus escoltas, ambos con 72 golpes.

“La ida no fue lo que esperaba, pero en la vuelta encontré mis golpes y tuve sensaciones muy buenas tanto en el juego corto como con el putter. Siempre juego mejor la segunda vuelta, es como que uno va teniendo confianza en su juego. La clave para mi victoria fue que en los segundos nueve hoyos jugados empecé a sentir esas sensaciones que uno siempre quiere tener en el golf. Desde mi punto de vista, el golf es una cuestión de sensaciones”, expresó Sánchez.

Al ser consultado sobre lo más sobresaliente de su actuación en el certamen disputado en Highland Park, el autor del mejor score de la categoría sostuvo: “En el hoyo 8 pegué un buen drive al medio del fairway y quedé a unas 180 yardas. Tomé el híbrido 3 pensando en llegar al green, pero no llegó, quedó a unos 50 centímetros. Como la bandera era azul, estaba en el fondo a unos 10 o 15 metros, elegí el 60 e hice un approach que picó donde yo quería que picara para que quede cerca y pueda hacer el par, pero tuve la suerte que avanzó unos centímetros y entró. Así logré el birdie. Uno siempre practica esos tiros, a veces entra y otras no”.

Luego de varias ediciones participando en el circuito, Sánchez destaca tanto el nivel de juego de los participantes como la organización y la ambientación de los eventos: “Juego El Cronista Open Golf desde que empezó, lo sigo todos los años. Me gusta por la organización que tiene, los sponsors que hay y que siempre eligen buenas canchas. También por cómo se ambienta. Uno ve todo lo que se arma en torno a los torneos profesionales del PGA Tour y está bueno que también se haga algo similar para los jugadores amateurs. Me quedé a visitar algunos stands, escuchando música y charlando con la gente, compartí ahí con unos amigos los distintos juegos que había y también compré algunas cosas”, contó.

En la cuarta fecha de El Cronista Open Golf 2026 se definió el ganador del ranking de la temporada. El Cronista

En la categoría entre 18 y 24,9 de hándicap, Rafael Gramoy firmó una tarjeta de 69 golpes netos, que incluyó cinco pares, y alcanzó su segunda victoria en el circuito. A dos golpes terminaron Kim Sang Hyun, Federico Noce y Francisco Fariña.

Las fuertes lluvias del día anterior impactaron en el estado del campo. Al respecto, Gramoy consideró: “Arrancamos con la cancha en perfectas condiciones, pero con mucha agua. La clave fue tener paciencia y no desesperarse por el agua que había. Cuando la cancha se secó estaba increíble y el día acompañó para hacer una jornada espectacular”.

Sobre el golpe más destacado de su ronda, el ganador de la categoría comentó: “El mejor golpe fue en el hoyo 2, que en mi caso fue el segundo de la vuelta porque comenzamos el recorrido por el 10. Es un par 3 donde pegué con un pitch, la dejé a dos o tres metros de la bandera y logré el par. Ese arranque de los segundos nueve hoyos fue muy bueno para poder mantener un score bajo”.

Luego de completar los 18 hoyos, Gramoy se quedó a disfrutar del evento junto a su grupo de amigos: “La organización es espectacular. Como siempre, Soraya Ferri estuvo en todos los detalles, como nos viene acostumbrando desde que la conocí en El Cronista Open Golf. Todos los eventos están marcados por su calidez y su buen trato. Cuando terminamos la ronda, los sponsors nos acompañan con alguna copa de vino y son muy amables. La pasamos muy bien, así que esperamos vernos en la final”, aseguró.

La cuarta fecha del circuito El Cronista Open Golf 2026 se disputó en Highland Park. El Cronista

La diferencia más amplia en la jornada de la Copa Jetour se dio en la categoría de hándicap entre 25 y 54. Pablo Lioni registró un score de 67 golpes netos y se quedó con el triunfo por cinco golpes de diferencia sobre sus escoltas Pablo Miceli (autor de un best approach en el hoyo 2) y María Teresa Colombo.

“Highland es una cancha muy amigable para mí. Esta vez jugué parejo, pegué muy buenos primeros y segundos tiros. También fue importante jugar tranquilo. Mis compañeros me ayudaron mucho porque generalmente estaban más lejos que yo para pegar el putt, entonces sus golpes me daban una noción de las caídas”, opinó Lioni.

El ganador de la categoría constató una mejora en su swing que le permitió ganar distancia y se definió como un golfista afortunado por una notable marca de hoyos en uno conseguidos: “Últimamente vi un tip para ganar 20 o 30 yardas y me está resultando efectivo. Tuve varias idas y vueltas con el golf. Soy un jugador con bastante suerte ya que tengo cuatro hoyos en uno: los conseguí en Palermo, San Andrés y dos en Olivos”.

A partir de su experiencia de varios años participando del circuito, Lioni resaltó el trabajo de los organizadores del torneo y la presencia de las marcas en cada fecha. “Está muy bien hecha la organización de los eventos, es muy prolijo cómo se exponen los sponsors. El trabajo de Soraya Ferri y Darío Lozano es muy bueno, la gente está cómoda. Para el torneo en Highland invité a tres amigos que juegan conmigo en Olivos y quedaron muy contentos”.

Premios Especiales

Best Approach Mixto

Hoyo 2: Miceli, Pablo

Hoyo 6: Monay, Julio

Hoyo 12: Re, Fernando

Hoyo 15: Álvarez, Javier

Long Drive Mixto

Hoyo 18: De Simone, Gustavo

Mejor Score Suscriptor

Noce, Federico 71 golpes

Ranking Buke Golf