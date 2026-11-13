La temporada 2026 de El Cronista Open Golf continúa su marcha con actividades renovadas y la incorporación de nuevas marcas que presentan sus productos y servicios. En cada una de las fechas del calendario, los sponsors acompañan con diversas experiencias en el “hoyo 19”, que incluyen opciones de entretenimiento y desafíos para generar espacios de encuentro y camaradería.

En el marco de la celebración del quinto aniversario de la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo a cargo de la organización integral, el circuito se reafirma como una plataforma de networking, exhibición de tendencias y posicionamiento de marca donde las empresas dan a conocer novedades, lanzamientos e innovaciones.

Tecnología y diseño en el “hoyo 19”

La tecnología desempeña un papel fundamental en la ambientación del circuito. El impacto visual de la puesta en escena tanto en la recepción como en el living de El Cronista es obra de Prina, que despliega sus pantallas LED outdoor de última generación que garantizan una definición y brillo óptimos, incluso con la luz solar de frente.

Al igual que en cada fecha, durante la Copa Jetour en las pantallas de Prina se proyectaron imágenes institucionales de los sponsors, lo cual potencia la visibilidad y presencia de las marcas que respaldan al circuito.

El Cronista Open Golf se reafirma como una plataforma de networking, exhibición de tendencias y posicionamiento de marca. El Cronista

Por su parte, Telviso brindó cobertura Wi-Fi para que los participantes puedan estar conectados durante el evento. Telviso es una cooperativa de telecomunicaciones con fuerte presencia en Pilar y la zona norte del Gran Buenos Aires, dedicada a brindar soluciones integrales de conectividad e innovación para hogares, comercios y empresas.

El living de El Cronista fue decorado por Aluma con el sello distintivo de sus muebles de exterior fabricados en su totalidad con aluminio. La marca desplegó una muestra de su mobiliario de estructura liviana y resistente, complementada con telas náuticas.

Para brindar un espacio de descanso y encuentro de los participantes en el living, Aluma colocó una amplia variedad de muebles: sillones, una mesa y sillas de su línea Bruma de diseño moderno y símil madera; las reposeras Mare y Tokyo; sillones y mesas de la línea Duna tanto en color negro como en símil madera; el set Apolo, con un sillón tejido y mesa de vidrio; la mesa Zetha; y sillas Rattan. De este modo, los golfistas pudieron comprobar la calidad de varios productos de la marca.

En cada una de las fechas de El Cronista Open Golf, los sponsors acompañan con diversas experiencias en el “hoyo 19”. El Cronista

En Highland Park, también presentó su nueva línea Aluma Steele, conformada por muebles fabricados en metal, que brinda una opción económica. “Son complementos para nuestros muebles de Aluma Outdoor. Tenemos mesas circulares, cuadradas, sillas, reposeras que se adaptan a la forma de la espalda y almohadones de tela náutica. Es una línea 100% para exterior, duradera y liviana, sin perder calidad del producto”, contó Alan Blumberg, fundador de Aluma .

En cada una de las fechas de El Cronista Open Golf, los sponsors acompañan con diversas experiencias en el “hoyo 19”. El Cronista

Otras de las novedades que mostró Aluma en la cuarta fecha fueron el set Arco, un sillón curvo de dos cuerpos y mesa de centro; el set Ibiza, un esquinero con un respaldo flexible levemente inclinable que permite recostarse; y sillones individuales Modena en color blanco con sus mesas correspondientes y uno de tres cuerpos.

Con el fin de brindar el máximo confort a los golfistas al finalizar sus rondas, Grupo(a)² equipó el área del “hoyo 19” con mesas altas y sillas de diseño moderno. La empresa especializada en mobiliario ergonómico para espacios de trabajo colaboró con el descanso de los jugadores y con su comodidad al momento de distenderse y compartir las anécdotas de la fecha mientras disfrutaban las degustaciones de la variada propuesta gastronómica que ofrece el circuito en cada certamen.

En cada una de las fechas de El Cronista Open Golf, los sponsors acompañan con diversas experiencias en el “hoyo 19”. El Cronista

Gracias al aporte de Tolder, el sector de recepción estuvo protegido del sol durante toda la jornada. Allí, los golfistas pudieron reponer energías bajo la sombra de una sombrilla Siena de 3,5 metros de diámetro, con estructura de aluminio de alta resistencia, base reforzada y lona en color natural. Además, el modelo permite regular la altura, la inclinación y la posición de la sombrilla para adaptarse a cada momento del día.

Tolder también exhibió muestras de sus revestimientos, pensados para que el exterior sea un espacio habitable durante las cuatro estaciones. Son de alta durabilidad, aptos para interiores e ideales para exteriores y superficies de alto tránsito, como piletas, solariums, galerías y jacuzzis. Son antideslizantes, mantienen una temperatura agradable al tacto incluso bajo el sol y tienen una alta resistencia química.

Un espacio para el cuidado integral del deportista en El Cronista Open Golf

Bajo el liderazgo de Soraya Ferri, a cargo de la organización integral del circuito, El Cronista Open Golf afianza su compromiso con la salud, el bienestar y el cuidado integral de los deportistas a través de diferentes alianzas.

En cada una de las fechas de El Cronista Open Golf, los sponsors acompañan con diversas experiencias en el “hoyo 19”. El Cronista

Por un lado, la continuidad del respaldo de Laboratorios Baliarda, farmacéutica argentina sustentada en el compromiso de desarrollar, elaborar y comercializar medicamentos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas. Durante la edición 2026, Laboratorios Baliarda acompaña al circuito con el auspicio de algunas fechas y la presentación de tres productos. La jornada inicial tuvo como sponsor principal a Biomag (bisglicinato de magnesio), un suplemento desarrollado para combatir la fatiga muscular, el estrés y las alteraciones del sueño. En la fecha anterior, fue el turno de Flepax, formulado con colágeno no desnaturalizado tipo II y vitamina D3 para la salud articular. En tanto, la farmacéutica también participa con Pantus (pantoprazol), medicamento para el tratamiento de la acidez y el reflujo.

Por otro lado, la consultora Soraya Ferri renovó su acuerdo estratégico con el Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT). En esta temporada, se aseguró el apoyo de sponsors del circuito para el torneo con fines benéficos organizado por el instituto dependiente del CONICET y la Universidad Austral. Producto de esa gestión, algunas marcas que participan en El Cronista Open Golf donaron varios de sus productos que luego fueron otorgados como premios en el certamen realizado con el objetivo de recaudar fondos para dicha institución.

El vínculo de la consultora con iniciativas ligadas a la salud continúa profundizándose y sumando nuevas relaciones. Entre las novedades de la jornada en Highland Park también estuvo la presencia de Lyracell, institución especializada en medicina regenerativa y terapias celulares que representa la evolución del método Moviglia, un desarrollo médico y científico creado íntegramente en Argentina, con más de 30 años de investigación y experiencia clínica.

El Cronista Open Golf se reafirma como una plataforma de networking, exhibición de tendencias y posicionamiento de marca. El Cronista

“Nosotros trabajamos en buscar las causas, no en calmar síntomas, para que la persona encuentre una forma de mejorar su calidad de vida. Obviamente todo comienza con una consulta médica, estudios previos y se planifica con el paciente cómo será su tratamiento, con un seguimiento constante de todas las etapas. A partir de la obtención de las células madre, en un laboratorio propio las diferenciamos. Es decir, le indicamos a la célula qué tejido reparar mediante el método desarrollado por el doctor Moviglia. Después se realiza una aplicación localizada en el área específica o por infusión endovenosa, según el caso. Es un tratamiento muy poco invasivo”, explicó Emiliano Moviglia, CEO de Lyracell.

Para convocar al público hacia su stand, Lyracell presentó un divertido juego con una gigantografía de un golfista con agujeros en las zonas del cuerpo donde pueden tener dolores habituales los jugadores. El desafío consistía en embocar unas pelotitas en esos puntos donde el participante tenía alguna molestia y el premio era un artículo de merchandising de la empresa.

En cada una de las fechas de El Cronista Open Golf, los sponsors acompañan con diversas experiencias en el “hoyo 19”. El Cronista

Además, Moviglia se refirió al impacto biológico del paso del tiempo y a cómo la medicina regenerativa aborda este proceso: “Hay muchas cosas que nos pasan en nuestro cuerpo, que son principalmente por la edad. Entonces se trabaja desde la parte del dolor, pero también puede ser algo preventivo. Si bien tenemos el recurso de regenerar los tejidos en nuestro organismo, a medida que crecemos se va desgastando. Entonces, realizamos una redistribución del recurso con el material propio del paciente para que se empiecen a regenerar las partes dañadas del cuerpo. Nosotros hacemos el producto que después se va a aplicar en la zona afectada. Por ejemplo, cuando alguien se lesiona la rodilla empieza a tener un desgaste de los cartílagos, ese cartílago se puede regenerar”.

Activaciones de marca y desafíos lúdicos para los golfistas

La jornada en Highland Park también contó con un espacio recreativo presentado por Cornilleau, marca europea de juegos para exterior reconocida por sus diseños, donde los participantes pudieron divertirse desafiándose al metegol y al ping pong. La mesa de ping pong modelo 500X de Cornilleau está fabricada con materiales resistentes a los golpes y a la lluvia; cuenta con una estructura liviana con ruedas para su traslado, un espacio de almacenamiento para pelotas y raquetas, además de un sistema de plegado que facilita su guardado.

Otro de los sponsors que participó con acciones lúdicas fue Gwinn Capital Group, compañía de servicios financieros integrales con más de diez años de trayectoria en el mercado, especializada en acompañar a personas y empresas en sus decisiones económicas.

La empresa dio a conocer sus servicios a través de dos propuestas interactivas: un minigolf para poner a prueba la precisión de los participantes y una ruleta. Los premios incluían desde productos de merchandising hasta una asesoría financiera con uno de sus agentes.

El Cronista Open Golf se reafirma como una plataforma de networking, exhibición de tendencias y posicionamiento de marca. El Cronista

En este momento, Gwinn Capital Group ofrece dos soluciones principales denominadas DEF 30 y DEF 360. “El DEF 30 consiste en un diagnóstico económico y financiero pensado para el gerente o el dueño de una pyme que necesita alguna orientación. En tanto, el DEF 360, Departamento Externo de Finanzas, es una asesoría continua personalizada con un equipo de especialistas que se ocupan de todas las necesidades financieras de la empresa en cuestión. Su diferencial es contar con un equipo que entiende específicamente los requerimientos del rubro y del negocio y no se limita a aplicar teoría”, describió Carlos Santana, coordinador de marketing y diseño estratégico de Gwinn Capital Group.

En cada una de las fechas de El Cronista Open Golf, los sponsors acompañan con diversas experiencias en el “hoyo 19”. El Cronista

Por su parte, Kolorian desplegó una muestra de las últimas novedades de su catálogo, con especial foco en sus líneas de revestimientos acrílicos con los colores que son tendencia este año, pinturas látex e impermeabilizantes. Con la mira puesta en la temporada de primavera-verano, la empresa mostró pinturas para piscinas en sus variantes de base acuosa y de caucho acrílico (base solvente). Además, sus representantes brindaron asesoramiento a los jugadores.

Virtual Golf, empresa fabricante de simuladores de golf en la Argentina, promocionó sus productos diseñados tanto para locales comerciales como para residencias particulares. Su propuesta permite a los golfistas disfrutar de su pasión en cualquier momento, sin depender del clima ni de los horarios. Además, comercializa putting greens para perfeccionar el juego corto en el hogar.

El Cronista Open Golf se reafirma como una plataforma de networking, exhibición de tendencias y posicionamiento de marca. El Cronista

Abelson participa del circuito hace varias temporadas dando a conocer sus soluciones para el hogar. Con más de 60 años de trayectoria en el sector de la construcción, la empresa difunde su portfolio de productos, el cual abarca desde sanitarios, griferías, calderas, termotanques y bombas, hasta insumos para instalaciones de agua, gas y sistemas contra incendios. Abelson cuenta con nueve puntos de venta entre locales propios y franquicias.

Río Uruguay Seguros (RUS) ratifica su apoyo al desarrollo del circuito. La aseguradora mantiene un fuerte vínculo con el deporte dado que se identifica con los valores y principios de las distintas disciplinas. Para RUS el deporte constituye una herramienta fundamental para fomentar la educación y contribuir al desarrollo integral de las personas.

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Otra de las marcas que participó fue Iluminatti Pilar, presente en el circuito hace varios años mediante la muestra de sus novedades. La empresa entregó sus productos para los distintos sorteos durante la temporada y también aportará sus artefactos lumínicos para la puesta en escena de la ceremonia de entrega de premios en la gran final.