Con una extensión de casi 6.500 yardas, par 72, el campo de Golfer’s Country Club presenta un recorrido desafiante. En la primera parte, el agua entra en juego en varios hoyos, mientras que en los segundos nueve hoyos la arboleda y los búnkeres exigen gran precisión en los tiros para evitar scores altos en la tarjeta.

Para los cuatro ganadores de cada categoría en la gran final de la temporada 2026 de El Cronista Open Golf, el premio será un viaje a la Riviera Maya y Cancún de la mano de Yellowstone Travel, con pasajes aéreos, estadía, traslados y rondas de golf incluidas.

Uno de los aspectos que destacan al circuito son los importantes premios que entrega cada fecha para los mejores resultados de cada categoría: cuatro Best Aprroach, el Long drive y el mejor score entre los suscriptores de El Cronista.

Los ganadores de cada categoría obtendrán una estadía de cinco noches all inclusive para dos personas en La Posada del Qenti, una caja de vinos de la línea Passito/Predador de Bodega del Carmen y un kit de El Cronista (juego de mesa, porta notebook, cuaderno y lapicera).

Por su parte, los segundos puestos recibirán tres noches all inclusive para dos personas en La Posada del Qenti, dos botellas de la línea Nido del Tigre de Bodega del Carmen y el kit con artículos de El Cronista. Asimismo, los reconocimientos especiales para Best Approach y Long Drive incluirán una botella de vino de la línea Chimuelo de Bodega del Carmen, una selección de quesos de La Blanqueada y el kit de obsequios de El Cronista.

En tanto, aquellos que consigan un hoyo en uno tendrán doble recompensa. Por un lado, Triton entregará un inodoro inteligente modelo Total White. Por otro lado, Materiales Buenos Aires, empresa especializada en el abastecimiento de materiales gruesos para obras de gran escala, otorgará una orden de compra por dos millones de pesos.

Durante la segunda fecha de la temporada, Triton exhibió su inodoro inteligente modelo Total Black, que combina tecnología, confort e higiene. Incluye apertura y cierre automático, asiento térmico, bidet integrado con control de temperatura y presión, secado con aire caliente, desodorización, iluminación LED nocturna y descarga automática.

En la actual edición del circuito, la comunidad de El Cronista Members cuenta con descuentos y prioridad para inscribirse a cada fecha. Además, el golfista más destacado entre los suscriptores recibe como premio una silla de oficina de la marca Grupo (a)2.

Con el fin de darles la posibilidad de trabajar aspectos de su juego, se entregarán 15 vouchers de la academia Quality Golf para los golfistas que registren los scores más altos de la jornada. Cada voucher es para una clase de diagnóstico técnico que consiste en cuatro etapas. Primero, una entrevista inicial para conocer al golfista y sus objetivos. A continuación, se graba el swing en simulador para analizar. Luego, se detecta qué fallas hay, sus motivos y, por último, se le explica al alumno cómo las va a poder corregir a través de los “Programas de Mejora”.

“Frente a la enseñanza tradicional basada en la intuición y los consejos en las canchas de práctica, Quality Golf desarrolla una propuesta enfocada en la comprensión de los conceptos correctos para aprender la motricidad y luego generar un swing más consistente”, expresó Juan Pablo Goñez Rogines, director de la academia.

Los rendimientos más destacados en la Copa La Blanqueada

Con una sólida actuación que incluyó un birdie y doce pares, Julio Monay logró un score de 68 golpes y se impuso en la categoría hasta 11.9 de hándicap. A un golpe de distancia finalizó Miguel Ángel Trotta, con un score de 67 golpes, seguido por Javier Álvarez con 70. “Fue una ronda casi perfecta. Arranqué con birdie en el hoyo uno, gracias a un segundo tiro fantástico desde bastante distancia. Salí con un drive no muy bueno, después pegué con un hierro 5 apenas entrado al rough que picó en la entrada y quedó prácticamente dada. Fue lindo arrancar así”, describió el ganador.

Con respecto a la cancha, Monay consideró: “Es desafiante Golfers. A mí siempre me castiga en los últimos nueve hoyos y, sumado a que el viento estaba bastante potente, hice 41 gross. Los greenes estaban muy rápidos, pero me gusta jugar así. Aunque erré varios putts para birdie, al fin de cuentas hice varios pares. Mi juego alrededor del green estuvo bien. Cuando no subía al green, con el approach la dejaba casi dada”.

De esta forma, Monay ganó por cuarta vez en El Cronista Open Golf, tras dos triunfos en Campo Chico y uno en Los Lagartos. “Es un circuito que me encanta por la organización, la camaradería y todo lo que hay en el ‘hoyo 19’. También tiene una parte divertida con algunos juegos. Lo considero el torneo más importante que juego todos los años. La gente va predispuesta a pasarla lindo. Soraya Ferri despliega un nivel de profesionalismo muy bueno”, comentó.

Al completar su ronda en Golfer, Monay se quedó a disfrutar del evento. “Después de jugar estuve viendo los muebles, las sillas, los vehículos de Jetour, carros eléctricos, quesos y jamones. Me gusta que haya una casa de golf como Buke Golf. Encima, en el sorteo me gané el premio del mega canasto, así que estoy más que contento”, contó.

La definición más ajustada en la jornada de la Copa La Blanqueada se dio en la categoría entre 12 y 17.9 de hándicap. Tanto Ignacio Gasparri como Guillermo Vergara completaron sus rondas con 69 golpes, por lo cual el ganador se decidió mediante un desempate automático en base al score de los últimos nueve hoyos. En tanto, en el tercer puesto se ubicó Diego Haselmann con 71 golpes.

El triunfo quedó en manos de Gasparri gracias a un mejor score entre el 10º y el 18º hoyo. Al ser consultado por la clave de su victoria, dijo: “Me sentí bien, fue muy divertido. Intenté relajarme y no pensar tanto en el resultado. Jugar hoyo a hoyo sin pensar en que si seguía jugando así iba a conseguir un muy buen score. Hice un birdie y acerté muchos putts. Mi mejor golpe fue en par 3, donde tenía que subirla al green que estaba defendido por un búnker adelante y otro atrás. Pude lograrlo y dejarla más o menos cerca de la bandera”.

En relación al circuito, Gasparri aseguró: “El motivo por el cual juego y me encanta el torneo, es la organización. Es impecable. Me gusta que haya tantos sponsors, premios, sorteos y la atención. Esta fecha probé los quesos y estuve conversando con algunos sponsors que nos presentó Soraya (Ferri). El ambiente que se genera da ganas de ir. Compartí la línea con tres personas excelentes que conocí en el certamen. El hecho de conocer gente nueva hace del circuito un atractivo importante”.

En la categoría entre 18 y 24.9 de hándicap, Pablo Frazer completó su ronda con 68 golpes y alcanzó una contundente victoria. A cuatro golpes de diferencia terminó Kim Sang Hyun, seguido por Carlos Blanco con un score de 73 golpes.

“Estoy muy contento con mi score, es uno de los mejores que he hecho en Golfers. Tuve suerte porque durante la primera parte no hubo viento. Jugué regularmente bien, hice un birdie y tres pares. Después, al mediodía, se levantó más viento y me perjudicó un poco porque, en general, a mí me castiga”, sostuvo el ganador. Sobre su birdie, mencionó: “Fue en el hoyo 5, un par 3

que no es muy largo. Primero me fui un poco a la izquierda, pero el viento me ayudó y la pelota quedó a menos de un metro”.

Frazer juega en El Cronista Open Golf desde la primera edición del circuito. “Esta temporada está muy bien, como todos los años. Desde que está Soraya Ferry a cargo hay muchísimos más sponsors, buenas degustaciones de quesos, vinos, etcétera. Se hace un ambiente divertido, siempre lo pasamos bien. Esta fecha, terminamos de jugar a las 12 y estuvimos hasta las tres de la tarde. Aparte me gané por sorteo una bolsa de quesos muy ricos de La Blanqueada, así que gané por todos lados. Estoy contentísimo”, comentó.

La categoría desde 25 de hándicap estuvo dominada por mujeres. Norma Del Pie de Bellocchio registró 70 golpes y obtuvo la victoria. El segundo lugar fue para Sandra Napoli de Levalle con un score de 71 golpes mientras que Emilce Gómez y Leonardo Kandel finalizaron su recorrido con 73 golpes.

“La cancha estaba divina. Yo pego muy corto, pero me salieron todas bonitas y entraron todos los putts. Debió ser por el incentivo, sabía que estaba jugando un torneo importante. En el 17, por ejemplo, normalmente hago 7 o 9 golpes y esta vez hice un bogey, cuatro golpes. Sabía que venía bien, pero nunca me imaginé que podía ganar”, opinó la autora del mejor score de la categoría.

Del Pie de Bellocchio practica varios días por semana compite en torneos permanentemente. Para ella, el golf también es una actividad compartida en familia: “Juego con mis hijos Ezequiel y Tristán, tengo la suerte de que me llevan. Ellos son muy buenos jugadores, categoría scratch. Los dos han sido campeones del club en Golfers”, contó.

En el certamen correspondiente a la segunda jornada de la temporada 2026, Del Pie de Bellocchio participó del certamen por uno de sus hijos. Tras su primera experiencia en El Cronista Open Golf, destacó: “Me pareció un evento muy lindo, nos regalaron varias cosas, fue todo muy cálido. La gente maravillosa. Estuvo hermoso, a la noche no me podía dormir de la emoción. Estoy muy agradecida, no me voy a perder ninguna fecha”.

Premios Especiales

Best Approach Mixto

Hoyo 5: Frazer, Pablo

Hoyo 7: Álvarez, Javier

Hoyo 13: Vergara, Guillermo

Hoyo 17: Grinberg, Juan Ignacio

Long Drive Mixto

Hoyo 9: Vázquez, Matilde

Mejor Score suscriptor

Vergara, Guillermo