Pasajes a Miami y Nueva York: todo lo que hay que saber y el dato clave que compartió Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas puso a la venta los primeros tickets de avión para viajar desde el Aeroparque Jorge Newbery a Miami y Nueva York a partir del 7 de agosto. Los pasajes ya están disponibles en el sitio web de la aerolínea de bandera desde este jueves por la noche y se consiguen desde $ 183.595 en el tramo de ida a los Estados Unidos y desde $ 162.724 en el tramo de vuelta a Buenos Aires.

Estos precios son para volar en agosto y septiembre desde la terminal metropolitana, tras la habilitación que le dio la autoridad aerocomercial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a la compañía estatal para operar estos servicios. Aunque inicialmente se informó que podría hacerlo en julio para las vacaciones de invierno, durante el receso invernal ambas rutas se seguirán operando desde Ezeiza.

En octubre los boletos se encarecen comparado a los dos meses anteriores. El tramo ronda entre $ 223.667 y $ 245.359, de acuerdo a la información publicada por Aerolíneas en su plataforma de venta online directa. Y en noviembre llegan a $ 294.940. Para diciembre, se encuentran disponibles entre $ 227.284 y $ 268.295. Todos corresponden a la tarifa base.

Se podrá acceder a servicios más completos en tarifa plus (que admite cambios en pasajes de hasta u$s 300, y permite trasladar una pieza de hasta 23 kilos en bodega y un bulto de 10 en cabina) y en tarifa plus (que acepta reprogramaciones sin penalidades, y ofrece traslado de equipaje en bodega con dos piezas de hasta 23 kilos y una de 10 a bordo). En business, los vuelos salen alrededor de $ 1,4 millón.

Los pasajeros que viajen en clase ejecutiva no tendrán salón VIP para usar, como es el Condor de Ezeiza, pero podrían hacer uso del espacio que tiene Aeroparque, mediante la 'tarjeta diamante' de Arplus o como cliente de AMEX.

Los pasajes de Aerolíneas Argentinas a Miami se consiguen desde $ 162.724 en el tramo de vuelta a Buenos Aires.

En el caso de la ruta con Nueva York, los tickets más baratos de ida parten en $ 183.227. La vuelta se consigue desde $ 162.398. Según la categoría de los boletos, los precios llegan hasta $ 1.026.25. La opción más accesible cuesta $ 345.625 ida y vuelta por pasajero.

Desde la aerolínea le informaron a El Cronista que las tarifas son las mismas que rigen para las operaciones que se realizan desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde permanecerán las cuatro frecuencias en la ruta con Miami. En tanto, las tres con Nueva York se mudarán a Aeroparque. El número de frecuencias por semana se mantendrá igual para ambos destinos.

A pasajeros que hayan comprado para volar con Aerolíneas Argentinas a Miami o Nueva York desde el 7 de agosto, se les recomienda revisar su reserva ante la posibilidad de que los servicios sufran cambios, tras la mudanza de buena parte de la operación de Ezeiza a Aeroparque.

Qué días y en qué horarios habrá vuelos de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque hacia Miami y Nueva York

Estos viajes de larga distancia se harán en aviones Airbus 330-200, que también se usarán para destinos domésticos como Iguazú, Calafate, Ushuaia y Bariloche. El 21 de mayo, Aerolíneas ingresó al país la novena aeronave de este tipo. Y para antes de fin de julio tiene prevista la entrada de una décima, con la que espera ampliar su flota.



A pasajeros que hayan comprado para volar con Aerolíneas Argentinas a Miami o Nueva York desde el 7 de agosto, se les recomienda revisar su reserva.

Los A330 son los aviones de mayor capacidad que tiene la aérea con 24 asientos en clase ejecutiva y 248 en turista. Por su autonomía, cubren, principalmente, vuelos a los Estados Unidos, Caribe y Europa, así como también destinos domésticos de alta demanda.

En el caso de Miami, serán cuatro las salidas semanales que Aerolíneas tendrá desde la terminal metropolitana los martes, miércoles, viernes y domingos a las 23.30 horas. Por semana, habrá tres regresos. Despegarán de suelo estadounidense a las 10.05 y arribarán a Buenos Aires a las 20 (hora local).

En tanto, la ruta con Nueva York contará con tres salidas semanales, previstas para los lunes, jueves y sábados a las 23.55; mientras que la vuelta será los martes, viernes y domingos, con partida desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a las 15.25 y arribo a la Argentina a las 3.25.

Los aviones A330 con los que Aerolíneas Argentinas hará vuelos a Miami y Nueva York tendrá 24 asientos en clase ejecutiva y 248 en turista

Estos vuelos son impulsados por la regionalización de Aeroparque que puso en marcha el Ministerio de Transporte. El 2 de enero de 2020, el Gobierno anunció que se retomarían los servicios internacionales, luego de que se trasladaran a Ezeiza con la gestión de Guillermo Dietrich, en la presidencia de Mauricio Macri. Esa decisión se basó en la intención de descomprimir Aeroparque.

Allí permanecieron vuelos a Montevideo y Punta del Este, por lo que el aeropuerto quedó reservado para el mercado de cabotaje. Así, el 3 de mayo de 2018 se movieron a Ezeiza buena parte de los viajes regionales. El resto lo hicieron progresivamente hasta el 1° de abril de 2019, fecha límite que se estableció para el traslado.

Pero con la ampliación de Aeroparque, volvieron las operaciones con países de América latina, a las que ahora se suman las de Estados Unidos. En el sector, apuntan que los pasajeros tendrán más alternativas a la hora de viajar : no será necesario ir a Ezeiza para tomarse un vuelo al exterior, lo que implica ahorro de tiempo y dinero para quienes viven cerca de la terminal.

En cuanto a los destinos domésticos, los lunes y miércoles a las 6.55 horas habrá vuelos hacia Ushuaia, en tanto que, de momento, son tres los regresos programados desde Tierra del Fuego a esta terminal para lunes, miércoles y sábados. Además, habrá una salida hacia Iguazú cada sábado a las 6.55 y otra desde El Calafate a las 18.30. Para los extranjeros que vienen de visita a la Argentina, les permitirán viajar a los principales destinos turísticos del país, con tiempos de conexión mínimos.