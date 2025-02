Vista creció 51% en producción e invirtió más de u$s 1200 millones en Vaca Muerta

Vista, el segundo operador de petróleo no convencional de la Argentina, finalizó el último trimestre de 2024 con un crecimiento del 51% en su producción total de hidrocarburos, a un total de 85.276 barriles equivalentes diarios (boe/d). El incremento en petróleo, específicamente, fue del 52%, a 73.491 barriles cada 24 horas, precisó la empresa que fundó y lidera Miguel Galuccio, que cerró 2024 con una inversión en Vaca Muerta de más de u$s 1200 millones.

Vista, que cotiza en las bolsas de México y de Nueva York, difundió las cifras este miércoles. En términos anuales, la producción total fue de 69.660 barriles, un aumento del 36% contra lo logrado en 2023.

Según explicó la empresa, aceleró su plan de desarrollo en Vaca Muerta, lo que le permitió poner en producción 50 pozos nuevos. Además, aseguró la incorporación de un tercer equipo de perforación y un segundo set de fractura, que ya están en funcionamiento. Con eso, buscará alcanzar los objetivos de desarrollo para 2025, indicó en el comunicado de prensa de sus resultados.

Al 31 de diciembre de 2024, las reservas probadas de Vista ascendieron a 375,2 millones de barriles de petróleo equivalentes, una suba del 18% contra los 318,5 millones del final del año anterior. El índice de reemplazo, apuntó, fue del 323 por ciento.

Durante el año pasado, la empresa exportó 10,6 millones de barriles, un aumento interanual del 29% y un 49% de sus ventas de petróleo.

Los ingresos totales subieron un 41%, a u$s 1647,8 millones, impulsados, principalmente, por le crecimiento de la producción de petróleo.

El lifting cost fue de u$s 4,6 por barril, por debajo de los u$s 5,1 de 2023. Este valor, explicó Vista, " ratifica la base de activos de bajo costo de la compañía y su continuo enfoque en la eficiencia ".

En términos operativos, el ebitda ajustado de 2024 fue de u$s 1092,4 millones, un margen del 65% sobre la facturación y un crecimiento del 25% contra los u$s 870,7 millones logrados en 2023.

Por su parte, Vista obtuvo en 2024 una utilidad neta de u$s 477,5 millones, superior a los u$s 397 millones del año anterior. El beneficio fue impulsado por la mayor utilidad antes de impuestos y un menor impuesto sobre la renta.

No obstante, la utilidad neta ajustada arrojó u$s 193,9 millones, un brusco recorte desde los u$s 491,4 millones de 2023. En este caso, explicó, se debió a un mayor impuesto sobre la renta corriente.

De los u$s 1296,8 millones invertidos, u$s 996,3 millones se desembolsaron en los pozos shale de la empresa, u$s 228,8 millones en instalaciones de superficie y u$s 71,6 millones en estudios de geología y geofísica (G&G), proyectos de tecnología (IT) y otras inversiones.

Vista tuvo en 2024 un flujo de caja libre negativo en u$s 92,9 millones. Según explicó a sus inversores, el flujo neto de efectivo generado por actividades operativas fue de u$s 959 millones, cifra que incluye los pagos adelantados (u$s 106,8 millones) para la expansión del oleoducto Oldelval, con un flujo neto de efectivo aplicado en actividades de inversión de u$s 1051,9 millones para el año.

El flujo neto de efectivo generado por actividades de financiamiento ascendió a u$s 643,9 millones, "mayor mente impactado por u$s 1320,9 millones de préstamos recibidos y parcialmente contrarrestado por pagos de capital de los préstamos por u$s 470,4 millones y la recompra de acciones por u$s 99,8 millones".