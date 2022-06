Venden empanadas argentinas en los EE.UU. y ganan con sabores como bacon y pulled pork

La pandemia fue el disparador que necesitaban para animarse. Dos argentinos se asociaron para lanzar una cadena de empanadas en Miami, pero con un diferencial: buscan posicionarse como una cadena low cost y con sabores diseñados especialmente para el paladar estadounidense .

"Nosotros no le vendemos a los argentinos", comienza explicando Axel Tiemroth socio fundador junto con Lucas Capurro, de Smile, un concepto de tienda que nació en pandemia y ya planean abrir cinco nuevos locales en un año.

El proyecto tiene más de seis años, pero por cuestiones personales se fue postergando hasta que, a fines de 2020, decidieron abrir el primer local en Coral Gables, una de las zonas residenciales más importantes del condado de Miami Dade.

"Llevamos invertidos más de u$s 1 millón y nuestro proyecto es entrar en el mercado de los congelados en los canales masivos en el corto plazo", agrega Capurro que hace más de ocho años vive en Miami.

La clave, la receta

A diferencia de la Argentina, en los Estados Unidos las empanadas no son baratas y la oferta de comida argentina es muy grande. Pero el negocio busca cortar con la lógica de focalizarse en los expatriados. "Pensamos en democratizar la empanada. No le damos un origen étnico. Hicimos recetas que apuestan más a estadounidenses ", remarcan.

Lejos quedaron las clásicas de jamón y queso o carne cortada a cuchillo. Los gustos que más traccionan son chesee burger, bacon y queso y pulled pork con salsa barbacoa.

Invirtieron más de u$s 1 millón y buscan abrir cinco sucursales propias en el próximo año. Quieren llegar a los supermercados con productos congelados.

Pero el foco no solo está en encantar al paladar estadounidense, sino también atraer a los comensales con precios accesibles. "En Miami una docena de empanadas cuesta u$s 45, nosotros la vendemos a u$s 30, una forma de que todos puedan acceder", explican en una entrevista exclusiva con El Cronista.

Hoy, con dos locales abiertos, el segundo recientemente inaugurado en Fort Lauderdale, los socios aseguran que la idea es afianzar la marca en La Florida para lograr expandirse en todos los Estados Unidos, como un alimento de calidad pero que compite hoy con los principales locales de comida rápida.

Las empanadas Smile se producen en el local de Coral Glabes y se distribuyen entre los dos puntos de venta. "El objetivo, en el corto plazo, es poder abrir nuestra propia planta de producción para abastecer todos los locales. Con esa inversión buscaremos ingresar en el mundo de los congelados", explica Capurro.

Además, en pos de estandarizar el producto, hoy las empanadas se ofrecen para eventos a un precio muy competitivo, según aseguran los socios: "Tenemos packs para eventos, 96 empanadas a u$s 200, es decir a un precio de u$s 2 por unidad. Queremos mantener la calidad pero con precios realmente bajos que compitan por ejemplo con una pizza", agrega Tiemroth, quien hoy está a cargo del negocio.