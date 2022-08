Vaca Muerta: Vista le mostró sus proyectos al embajador de los Estados Unidos

Durante su visita a Neuquén, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, se reunió con Vista, la energética que lidera su fundador y CEO, Miguel Galuccio. Durante el encuentro, analizaron la actividad y evolución de la empresa en el desarrollo de Vaca Muerta, y las oportunidades que presenta la formación de hidrocarburos no convencionales para el crecimiento del país.

El diplomático se vio con Juan Garoby, director de Operaciones de Vista, quien destacó los logros de la empresa, que la posicionaron en posiciones de liderazgo dentro del desarrollo de shale argentino.

" En apenas cuatro años, Vista se convirtió en un actor importante de Vaca Muerta y tiene un plan para alcanzar la neutralidad de carbono en 2026 ", destacó Stanley tras el encuentro.

Galuccio calificó al encuentro como "muy valioso" porque "demuestra no sólo la relevancia estratégica de Vaca Muerta para la Argentina, sino también para el mundo".

"La visita del embajador Marc Stanley confirma el interés de la comunidad internacional por apostar al desarrollo y al crecimiento de Vaca Muerta. Por eso, es clave hacer todos los esfuerzos como país para poner en valor la oportunidad única que representa la formación de convertirnos en una potencia mundial exportadora de energía ", agregó.

Durante la jornada, Vista profundizó en los anuncios que hizo a los mercados sobre la aceleración de sus proyectos en Vaca Muerta y en el aumento de las proyecciones para 2022, que incluyen el incremento de la producción y la actividad en sus áreas, y una suba en el ebitda ajustado de u$s 625 millones a u$s 725 millones.

En diciembre, Vista anunció un plan de inversiones por u$s 2300 millones en los próximos cinco años. De ese monto, u$s 400 millones había sido lo presupuestado para 2022. Sin embargo, semanas atrás, cuando divulgó su balance del primer semestre -en el que tuvo un resultado neto de u$s 117,37 millones, contra u$s 10,36 millones entre enero y junio de 2021-, la empresa informó que ese desembolso subirá a u$s 500 millones este año.

En el encuentro con Stanley, otro punto saliente fue el plan de descarbonización de la empresa para 2022. Vista describió su hoja de ruta para alcanzar la neutralidad en carbono para el 2026. Además, destacó la cartera de soluciones basadas en la naturaleza (o Natural Based Solutions, por sus siglas en inglés) que la empresa comenzó a desplegar como parte de esa estrategia.

La comitiva que acompañó al embajador durante la reunión estuvo integrada por el consejero económico, Ernest Abisellan; el agregado de Ciencia, Medio Ambiente, y Tecnología, JM Saxton Ruiz; la agregada de Energía, Karina Veras; y la asesora en Economía, Agustina Jefremov. Por parte de Vista, participaron el gerente de Operaciones, Matias Weissel; la gerente de Sustentabilidad, Gabriela Prete; y el gerente de Relaciones Institucionales, Manuel Aguirre.