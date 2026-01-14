Un nuevo jugador de la industria del gas natural licuado (GNL) busca aterrizar en la Argentina. Se trata de MidOcean Energy, empresa estadounidense cuyo CEO, Venter de la Rey, se reunió este miércoles con Javier Milei en la Casa Rosada.

La compañía le pertenece a EIG, un fondo global con base en Washington, focalizado en infraestructura y energía que, al 30 de septiembre, tenía u$s 24.300 millones de activos bajo gestión. A lo largo de 43 años de historia, invirtió más de u$s 51.700 millones en la industria energética, a través de 421 proyectos para empresas en 44 países de seis continentes, informa en su sitio web.

EIG creó MidOcean hace 23 años para canalizar sus inversiones en GNL. Desde entonces, desembolsó u$s 10.100 millones en 23 transacciones.

La más reciente fue en diciembre, cuando completó la adquisición de activos de Petronas en Canadá. Compró el 20% del joint venture North Montney, sociedad que tiene participación en las inversiones de upstream de la malaya en ese país norteamericano, e igual participación de North Montney LNG, empresa a través de la cual Petronas tiene el 25% del proyecto LNG Canada.

MidOcean también participa en tres grandes proyectos de Australia: Gorgon LNG -uno de los desarrollos más grandes del mundo, con 15,6 millones de toneladas anuales de producción-, Pluto LNG y QCLNG.

En 2024, le compró a Hunt Oil Company un 15% en Perú LNG, única planta licuadora de gas (hasta ahora) de América del Sur y una de las dos de América latina. Tras esa adquisición, pasó a tener el 35% de la instalación, ubicada en Pampa Melchorita -170 kilómetros al sur de Lima- y cuya capacidad es de 4,45 millones de toneladas métricas por año.

Su CEO, De la Rey, ingresó a EIG en 2022, después de 20 años en Shell, donde fue, entre otros cargos, cabeza global de los negocios de GNL.

En la audiencia con Milei, lo acompañaron el vicepresidente senior de MidOcean, Thomas Wheeler; el director de Desarrollo de Negocios, Vahiz Farzad; y el director para América latina, Jason Klein.

También, estuvieron representantes de un fondo de inversión británico, Blacks Limited: Marc Patsy (fundador y CEO) y Valenti Sabate (director de Operaciones).

Del lado del Gobierno, se sentaron a esa mesa el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

La visita se produjo en un momento promisorio de la industria energética argentina. Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo, escala su producción a niveles récord y, al mismo tiempo, la exportación de GNL es uno de los grandes objetivos de la industria energética para capitalizar al máximo el potencial de la formación.

Actualmente, YPF empuja Argentina LNG, proyecto de licuefacción de gas para el cual ya tiene acuerdos firmados con la italiana ENI y la emiratí Adnoc. El objetivo de su CEO, Horacio Marín, es alcanzar los 18 millones de toneladas anuales de exportación en 2030, para los cuales ya tiene 12 millones cubiertos con esos dos convenios y encara activas gestiones para sumar una tercera compañía como socia.

En forma paralela, ya hay otros 6 millones de toneladas asegurados a través de Southern Energy, joint venture que impulsó originalmente Pan American Energy (PAE) con la noruega Golar. Esa iniciativa ya sumó como inversores a YPF y otros dos grandes productores de gas: Pampa Energía y Harbour Energy. Ya tomó la decisión de inversión de dos barcos, de los cuales el primero estará operativo ya en 2027. Entre ambos, representa una inversión de u$s 15.000 millones.

Ese proyecto evacuará el gas desde Río Negro. Para ello, se construirá un gasoducto dedicado. Es decir, exclusivo para esa operación. En tal sentido, el martes, trascendió que JP Morgan y otros bancos internacionales negocian con Southern Energy un préstamo de u$s 1000 millones para esa obras.