Una bodega es la primera en apostar al modelo all inclusive en un hotel propio

El vino de altura es uno de los más innovadores y codiciados en el mundo. En la provincia de Salta, Cachi no solo sobresale como un pueblo místico conectado a la vida extraterrestre, ahora también ofrece los vinos más exclusivos del valle Calchaquí. Allí, con una inversión de u$s 2,5 millones, se construye el primer hotel bodega all inclusive.

Bodega Puna nació en 2017 y actualmente, tiene capacidad para albergar 450.000 litros. Cuenta con un restaurante abierto al público y ahora avanza en su primer hotel en un predio de cinco hectáreas.

"Estamos en la etapa de inicio de construcción. Este hotel lo definimos como un hotel "pueblo" distribuido en una planta. Va a contar con un total de 32 habitaciones en donde van a sobresalir los amenities. Tendrá un bar, restaurante, una cava, enormes espacios verdes, piscina , gimnasio y sauna. Todo estará integrado en un mismo alojamiento", explicó Luis Javier Montero Alesanco, dueño de Bodega Puna.

El hotel contará con un sistema all inclusive exclusivo para mayores de 18 años. "Será un alojamiento con el estilo de un pueblo europeo, pero la construcción será autóctona y mantendrá las características del Valle Calchaquí", explicó el empresario.

Los vinos de altura se convierten en los más exclusivos

"Hoy el hotel está en su etapa inicial de construcción, calculamos que va a estar operativo en el segundo semestre de 2025", adelantó su dueño.

Para la bodega la apuesta en el enoturismo es clave. Es que hoy el restaurante representa el 20% de las ventas total de la bodega. "Tenemos quiebre de stock. Estamos vendiendo 300.000 botellas pero no llegamos a abastecer toda la demanda", reconoció Montero Alesanco.

En la actualidad, Puna exporta cerca del 18% de su producción pero los planes son ambiciosos para los próximos dos años. "La idea es llegar a una relación de 40% para exportar y 60% para el mercado interno de acá a 24 meses", dijo el empresario.

En Cachi el crecimiento está limitado por eso apuntan a nuevas tierras en el La Poma, en el final del Valle Calchaquí. "Estamos experimentando en estas tierras. En Cachi la capacidad podrá alcanzar las 500.000 botellas, por eso estamos empezando con las primeras plantaciones en La Poma para poder hacer crecer la producción con un mix de uvas", dijo el especialista.

El hotel estará a 250 metros de la bodega

Si bien el plan de la bodega es continuar creciendo en producción, el ojo está puesto en mantener un nivel de exclusividad que apunte a un mercado premium. " No somos una empresa masiva y queremos mantenernos así ", remarcó su dueño.

Las trabas que no dejan crecer

Desde su origen a hoy Puna tiene un plan de crecimiento ambicioso. Sin embargo, avanzan más lento de lo previsto por el contexto económico y político del país. "Todos los días tenemos problemas para importar insumos. Hay retrasos en las barricas, hay faltantes de corchos y vidrios y además tenemos el inconveniente de la logística porque estamos ubicados en un lugar de difícil llegada", ejemplificó Montero Alesanco.

La bodega nació en 2017

"El crecimiento de la empresa sería mucho más vertiginoso si no fuera por estas limitaciones", concluyó.

Las cepas cultivadas por Bodega Puna son Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tempranillo, Torrontés, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Syrah.