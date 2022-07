Trajeron las donas al país y se expanden al mundo, incluso a EE.UU.

En 2018, dos amigos vieron que había una oportunidad de negocio en traer las famosas donas estadounidenses a la Argentina. Lo que empezó como una idea casual se convirtió en un emprendimiento exitoso que creció en la pandemia y hoy planea llegar a países de todo el mundo.

Fanáticos de las 'rosquillas americanas', Alejo Meire y Ignacio Sinclair se lanzaron a la búsqueda de comercios que las vendieran en Buenos Aires e identificaron que no había locales gastronómicos dedicados a ellas. Lo más parecido eran facturas similares que ofrecían las panaderías. Por eso, los amantes de este producto como ellos, tenían que viajar al exterior para degustarlo.

En el país, hubo un antecedente que no prosperó: Dunkin Donas. "Fue furor en los años '90, de la mano de quienes trajeron Pizza Hut. Pero la empresa se retiró, por la debacle de 2001 y las leyes laborales que no le resultaban convenientes. Desde entonces, quedó flotando el concepto de que las donas no funcionaron y que las medialunas les ganaron, aunque se trata de preparaciones distintas con sabores diferentes", cuenta Meire.

Así fue que los socios decidieron crear su propio negocio, al que se le sumaron más amigos . El objetivo del negocio estuvo claro desde el comienzo: que sus donas igualaran en calidad a las que se venden en los Estados Unidos. Y lo lograron. Hoy, tienen casi 50 locales dentro y fuera de la Argentina.

Cómo creció Don Us

Al año de iniciar actividades, en 2019, ya había cinco locales. "Empezamos a recibir propuestas por parte de interesados que querían poner sucursales de la marca. No teníamos pensado franquiciar, pero la demanda nos impulsó a ir por ese camino", recuerda Meire.

El brote del Covid-19 los agarró con 13 sucursales, de las cuales tres eran propias y 10, franquicias. "Fuimos considerados 'comercio esencial' y no cerramos durante la cuarentena. Entre 2020 y 2021, duplicamos el número: pasamos a 25. El secreto fue que la gente incorporó nuestras donas a su consumo habitual, algo que antes no ocurría", destaca.

Don Us tiene 31 locales en funcionamiento en el país.

Hoy, la compañía cuenta con 31 tiendas, repartidas en todo el país. "Nos expandimos al interior, con plazas que ya venden más que las ubicadas en Buenos Aires", sostiene el emprendedor. En los próximos dos meses, llegarán a 40 operaciones en la Argentina y la intención es terminar 2022 con un total de 50.

En su planta de Barracas, la empresa fabrica 8000 donas por día, que equivalen a 600 docenas. Desde allí, se distribuyen a los puntos de venta. "Estamos preparados para dar respuesta a la demanda creciente. Eventualmente, consideraremos ampliar la capacidad", anticipa Meire.



Expansión internacional con aperturas de locales

Pero el crecimiento no se limita al territorio nacional. En Uruguay, Don Us ya montó 15 locales. "Aunque el consumo es bajo, porque es un mercado chico, se trata de una economía estable y en expansión, con reglas claras. Las sucursales funcionan muy bien", reconoce.

La hoja de ruta para lo que resta del año y 2023 ya está trazada . En México, donde hay dos locales, buscan llegar a cinco. En septiembre, comenzará el desembarco en más países, empezando por Europa. Los primeros dos locales estarán en Madrid (España). Luego, le seguirán República Dominicana, Canadá y la mismísima tierra natal de las donas: los Estados Unidos.

Don Us llegará a Europa y la meca de su producto estrella: los Estados Unidos.

Los emprendedores no tienen miedo de entrar en un mercado donde la propuesta ya está instalada. Por el contrario, el desafío los alienta. "En mercados, donde ya existe competencia de calidad posicionada, hay un alto consumo. Ese es el punto de partida: buscamos sumarnos con nuestra marca fuerte. Es distinto de lo que ocurrió en la Argentina, donde hubo que instalarla", detalla Meire.