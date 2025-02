Sinteplast invirtió $ 500 millones en una pintura que reduce el uso del aire acondicionado

Con las tarifas eléctricas en alza y una economía doméstica de ajuste, las empresas buscan ofrecer a los clientes nuevas soluciones que les permitan reducir gastos vinculados a los servicios públicos. En este contexto, Sinteplast invirtió $ 500 millones para desarrollar una pintura capaz de reducir hasta 10° la temperatura de los ambientes.

"Este producto reduce el consumo energético, ya que al disminuir tantos grados se evita encender el aire acondicionado o, en su defecto, se utiliza a menor potencia. De esta manera, la factura de energía eléctrica experimenta una reducción", explicó Germán Rodríguez, gerente Comercial de Sinteplast.

Aunque en el mercado existen otras pinturas con características similares, este nuevo producto es el primero en combinar las propiedades de impermeabilidad y atermicidad. Los otros disponibles cumplen solo con una de estas condiciones, explicó la compañía.

El 60% de sus insumos es importado y la fabricación se hace en la planta de Spegazzini, partido de Ezeiza, una de las 13 que la compañía tiene en la región, 7 de ellas en Argentina. A dos meses del lanzamiento, se producen 40.000 litros mensuales. El 80% se vende en el mercado local y el 20% restante se exporta.

El ejecutivo detalló que la demanda crece continuamente y esperan llegar a producir 700.000 litros anuales. Esto es casi un 10% de los 8 millones que producen cada año.

Rodríguez explicó que si bien aún es una producción reducida, "es el tipo de producto que mayor valor agregado les genera". Por ese motivo, agregó, es una de las líneas que más planean desarrollar. Además, señaló que no descartan llevar la producción a alguna de sus plantas que tienen en el exterior si crece la aceptación.

Sinteplast produce 40.000 litros mensuales, con planes de expandir su producción a 700.000 litros anuales

Para finales de este año, Sinteplast tiene previsto invertir entre u$s 5 millones y u$s 6 millones adicionales a los u$s 10 millones que tenían previstos para crecer en producción. Este dinero extra estará destinado a proyectos de innovación tecnológica, como el de la pintura atérmica.

Más allá del uso hogareño, también se adapta al uso industrial. De hecho, crece la tendencia de aplicarlo en depósitos y fábricas, donde las altas temperaturas afectan la productividad. Otro caso de implementación es en la industria avícola o, incluso, en el transporte de alimentos refrigerados, en el que también se logran mejoras en el consumo de energía.

El precio de la lata de 20 litros oscila entre los $ 160.000 y los $ 190.000, en color blanco. Los tintes tienen un valor aparte, aunque no son recomendables porque disminuyen la efectividad del producto.

Según datos del sector, en el primer semestre del 2024 se registró una caída de hasta 15 puntos porcentuales en volumen, pero desde julio repuntó. Al cierre del mes pasado, las ventas estám un 10% por encima de 2024 y volvieron a los números de 2023.

Sinteplast lanzó una pintura atérmica que reduce hasta 10° la temperatura en ambientes, ayudando a disminuir el consumo energético y los gastos en electricidad

"La pintura industrial cayó hasta un 30%, mientras que la decorativa -es el caso de la atérmica- tuvo una caída menor. Sin embargo, el terreno perdido se fue recuperando, y en los últimos meses, hubo crecimiento. En enero 2025, Sinteplast vendió 600.000 litros", cerró Rodríguez.

Según el Indec, en 2024, la actividad de la construcción en Argentina cayó entre 23,6% y 30,3%. Lo mismo ocurrió con los insumos. Según los últimos datos del Índice Construya (IC), que mide los volúmenes de productos vendidos al sector privado en la construcción, se observó una caída interanual del 6,6% en diciembre de 2024 .

En términos generales, el panorama para los materiales de construcción en 2024 fue negativo, con un descenso acumulado anual del 27,2% respecto al mismo período del año anterior, lo que reflejó la debilidad del sector.