"Sin productividad no hay futuro": la reforma laboral que piden los 'nuevos dueños' de la Argentina

En la segunda jornada del Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata, los empresarios reclamaron reformas en la regulación laboral. Pidieron eliminar " prejuicios " en la relación con los sindicatos y priorizar, tanto en ese ida y vuelta como en los convenios colectivos de trabajo, un concepto clave: la productividad.

" Sin productividad, no tenemos futuro ", remarcó Manuel Santos Uribelarrea, fundador y CEO de MSU, uno de los " empresarios que invierten en la Argentina ", como se presentó al panel que moderó Mariano Bosch, CEO de Adecoagro, y en el que también participó Verónica Andreani, vicepresidenta primera del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y directora del grupo logístico Andreani.

Este año, IDEA buscó que los paneles de empresarios estén protagonizados por dueños. Sobre todo, de grupos familiares cuyos liderazgos sean ejercidos por nuevas generaciones. Así, en el segundo día, les tocó el turno a ellos, después de una primera jornada en la que disertó Luis Perez Companc. El viernes será el turno de Eduardo Bastitta Harriet, fundador de Plaza Logística e integrante del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei. Será minutos antes de que el propio Presidente cierre el Coloquio.

Uribelarrea, Andreani y Bosch hablaron este jueves, minutos después del panel en el que IDEA presentó sus propuestas de cambios al mercado laboral y en el que Santiago Nicholson, socio del estudio jurídico Nicholson y Cano, pidió " sancionar la entidades sindicales o terceros que propongan" la toma de empresas .

Manuel Santos Uribelarrea, fundador y CEO de MSU (MSU Agro, MSU Energy y MSU Green Energy).

Fundado hace 25 años, MSU hoy es un grupo con tres verticales de negocio: agro (su raíz), energía (lanzado en 2017) y energía renovable (iniciado en 2022). Uribelarrea -" Santitos ", en el ecosistema del campo argentino- es quinta generación de productores agropecuarios e inició su empresa como un desprendimiento de una compañía familiar. En agro, produce más de 1 millón de toneladas anuales de granos, en 220.000 hectáreas. Actualmente, está construyendo una planta procesadora de maní en el Sur de Santa Fe, de más de u$s 100 millones. " Es un hito muy importante. Nuestra primera inversión de agroindustria ", destacó.



En tanto, MSU Energy tiene una capacidad instalada de 1,5 gigawatts (Gw) entre siete centrales (cuatro de ciclo combinado). Entre 2017 y 2022, acumuló una inversión de u$s 1200 millones. MSU Green Energy, de 350 megawatts (Mw) de potencial, apunta a los 500 en 2025. Demandará un desembolso de u$s 450 millones.

" En energía y abro hay desafíos comunes. Básicamente, focalizados en dos temas: la capacitación de la gente y la reforma de los convenios colectivos de trabajo ", definió.

Sobre la educación, precisó, era algo que antes estaba reservado sólo para la alta dirección. " Hoy, vemos que es básico para el entrenamiento de todos: quien opera maquinaria (una cosechadora, una pulverizadora) tiene que manejar una tecnología impresionante ", describió.

Con relación a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, comentó que " estamos conversando con Luz y Fuerza porque el desarrollo tecnológico es tan grande y avanza a tal velocidad que va más rápido que las reglas que tenemos ".

" Los parque solares, por ejemplo, son una novedad para el convenio. Tenemos que adecuarnos a las nuevas realidades con tres claves: adaptabilidad, previsibilidad y productividad ", definió.

" En una Argentina que se va a abrir al mundo, que tiene que competir, es clave la productividad. La fábrica de maní que estamos construyendo es para el mercado de exportación. Competimos contra Brasil y otros países, para que no nos saquen mercado y el liderazgo de número uno, como sector, que hoy tenemos exportando y, además, al mejor mercado, que es Europa. Es clave que sigamos ganando mercado ", explicó.

Hizo la analogía con la energía. " Cuanto más competitivos seamos, más vamos a impactar en el resto de la cadena. La charla con los sindicatos tiene que ser de productividad: sin productividad, no tenemos futuro ", enfatizó.

En ese punto, tomó la palabra Bosch, el CEO de Adecoagro. Citó un dato expuesto en uno de los paneles previos por la consultora Invecq: en la última década, la productividad por persona del mundo creció 18% y, en la Argentina, cayó 13 puntos.

" El diálogo sobre productividad es central: si no tenemos buena productividad en energía o en logística, tendremos energía cara y alimentos carísimos cuando lleguen a las góndolas ", remarcó.

Mariano Bosch, CEO de Adecoagro.

Bosch narró su propia experiencia con Atilra, el beligerante gremio de la industria láctea. " Iniciamos Adecoagro en 2022. Desde entonces, nunca tuvimos una discusión con el gremio porque, por nuestro esquema de trabajo, no enfrentamos situaciones de gente agremiada que no ayudara a aumentar la productividad ", contó.

" Hace cinco años, nos metimos en una inversión en plantas lácteas. Producimos 600.000 litros de leche por día, parte de la estrategia de largo plazo era tener procesamiento propio para vender al mercado interno -explicó, en relación a por qué compró dos plantas de SanCor y las marcas Las Tres Niñas y Angelita-. Veníamos demorándolo porque, en el mundo productivo, al procesamiento lácteo y a Atilra, los vimos como pésimas palabras. Teníamos un prejuicio ".

" La oportunidad se presentó. Decidimos invertir igual. Con poca gente en cada planta, pensamos que deberíamos poder convivir. Pero, a los meses, empezamos a tener problemas: un paro en una planta otro en otra... ", continúo.

Bosch describió qué hizo en ese momento: " Empecé a mirar todo lo que decía el secretario general del gremio. Quería saber qué pensaba. Él hablaba de productividad, de eficiencia. Agarré esas palabras a morir. Fuimos a verlo y tuvimos un diálogo a fondo sobre sobre eficiencia, productividad, polifuncionalidad... ".

" Las vacas producen leche todo el año. El mismo volumen, todos los días. Pero era imposible trabajar sábados y domingos. Planteamos que no tenemos problema en que el salario sea más alto. Dijimos que trabajamos para que el salario mejore. De hecho, la Argentina hoy tiene salarios más altos que Brasil. No es un problema. Sí lo que es que hayamos bajado 13% la productividad mientras el mundo la subió 18%. Así, no le vendemos leche a nadie: vamos a vendernos sólo entre nosotros la leche más cara del mundo ", planteó.

En ese punto, Uribelarrea lo interrumpió. " Nosotros estamos charlando, negociando. Sabemos qué necesitamos para ser más competitivos. En lo laboral, es buscar la mayor eficiencia. Dejanos que podamos manejar nuestra empresa y nuestro negocio, que vamos a dar mejor empleo y de mejor calidad. Si la relación con el sindicato es bajar producción, menos productividad, estamos en problemas: no le sirve a nadie ", dijo.

" Tenemos que definir nosotros a quiénes contratamos ", retomó Bosch. " Aquel con quien teníamos más prejuicios lo entiende perfectamente. Ese es el punto que nos va a dar competitividad. A la empresa la manejamos nosotros y esa es la discusión que tiene que estar clara. La base es que nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer: invertir, crecer. Si los empresarios no aportamos lo que nos toca, es imposible que ese diálogo tenga un ida y vuelta claro. Hay que sacar prejuicios ", subrayó.

" La mejor herramienta para conversar es si uno les muestra (a los sindicatos) que tiene un plan de inversión, de crecer ", apuntó Bosch.

Verónica Andreani, vicepresidenta primera de IDEA y directora del grupo logístico Andreani.

" En ningún momento, podemos reducir la productividad. Para nosotros, la productividad manda. Para eso, necesitamos gente preparada ", afirmó Andreani, por su parte.

El grupo que fundó su abuelo hace 80 años hoy emplea a más de 5000 personas en forma directa y contrata a más de 4000 transportistas. " La logística es una puerta de entrada al empleo formal para muchas personas. Pero no podemos dejar de pensar en la empleabilidad y la educación. Con la tecnología y la Inteligencia Artificial, en muy corto plazo, nuestros trabajos van a cambiar muy rápidamente. Antes, un operario de transporte cargaba y descargaba un camión. Hoy, ve una pantalla con indicadores, tiene que manejar tableros de control y tomar decisiones sobre esos números. Son habilidades con las que la gente ya tiene que venir y tuvimos casos en los que hay ciertas cosas que las personas no pueden lograr y deberían sumarse desde la escuela secundaria ", reseñó.