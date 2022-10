Se vendió el 'Menemóvil' por una cifra tres veces mayor al precio original: el increíble mano a mano final y quién se lo llevó

Este viernes, la casa de remates Adrián Mercado realizó la subasta del 'Menemóvil'. El emblemático vehículo que usó Carlos Saúl Menem en su campaña electoral de 1995 por su reelección presidencial se vendió por un precio tres veces mayor al original: salió con un valor base de $ 6 millones y se pagaron $ 18 millones.

El evento -que se llevó adelante en formato virtual, con presencia de martillero público- duró dos horas y terminó con una 'joyita': la puja se definió en un reñido mano a mano que tuvo como perdedora a la gobernación de La Rioja, según le explicaron a El Cronista fuentes cercanas al remate. El ganador fue un particular con lazos con la política, revelaron sin dar a conocer su identidad.

Los demás participantes quedaron fuera de la ronda cuando se ofreció una oferta mayor a $ 9 millones. A su vez, varios depositaron montos en garantía menores a las propuestas esbozadas -$ 200.000, si tenían planificado adquirirlo en hasta $ 7 millones, o $ 500.000, si estaban dispuestos a abonar de $ 7 millones en adelante-, por lo que quedaron eliminados al comienzo.



Cómo es el 'Menemóvil'

El 'Menemóvil' se popularizó en 1989, cuando el expresidente usó por primera vez el emblemático micro con el que recorrió miles de kilómetros y visitó a vecinos de todo el país. En 1995, el riojano fue en búsqueda de su reelección, con la fórmula Carlos Menem-Carlos Ruckauf, y con el dúo Eduardo Duhalde-Rafael Romá como gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires. Para ello, Menem recurrió, de nuevo, a su famoso ómnibus.

Este último fue el que subastó Adrián Mercado que, por primera vez en sus 40 años de trayectoria, organizó un remate de estas características. En los últimos días, el 'Menemóvil' generó un interés en las visitas guiadas que se organizaron para quienes querían ir a verlo. "Se trata de un ómnibus inédito, que marcó un antes y un después. Nunca se subastó uno así", le explicó a este medio Adrián Mercado, fundador y CEO de la empresa homónima.

El bus es un Mercedes-Benz que Duhalde puso en venta por u$s 40.000 en 2018 y que anteriormente perteneció a "Empresarios Justicialistas del Transporte Automotor de Personas", grupo que financió la campaña. Pero no encontró comprador en ese momento y por eso ahora salió en venta.

"Nos contactó el Movimiento Productivo Argentino, espacio que actualmente lo tiene a él como presidente. Nos convocó para que rematemos este colectivo con una historia victoriosa: fue usado en la campaña del '95, cuando el partido justicialista ganó en la provincia. Anteriormente, subastamos casas rodantes, pero ninguna como esta", expresó Mercado.

"El precio al que se vendió era esperado, por las condiciones del vehículo y su historia. Hoy, en la Argentina no hay un coche usado de similares características, por eso resulta difícil establecer comparaciones", sostuvo el ejecutivo.

Según la firma, el vehículo se encuentra en perfecto estado y el motor diéselturbo de seis cilindros lineales fue hecho a nuevo. Solo tiene 68 kilómetros de uso. "Está lindo, nuevito, casi no fue usado", afirmó Duhalde en una entrevista radial en 2018, cuando salió a la venta.

No es una unidad convencional: fue diseñado específicamente para acciones de campañas proselitistas. Por eso, cuenta con los siguientes ítems: dos baños totalmente equipados (con bacha lateral incluida), una heladera compacta bajo mesada, una sala de estar con ocho butacas individuales, dos mesas tipo bar, un sofá de tres cuerpos, una división tipo oficina con escritorio, una puntera superior de cabina desmontable, una antesala con mesa tipo bar rebatible y dos escalerillas: una conectora a la cabina de conductor y otra fija hacia escotilla de techo.