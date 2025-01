Rio Tinto y Glencore, en conversaciones preliminares para una fusión

Las mineras Rio Tinto Group y Glencore habrían analizando la posibilidad de fusionar sus negocios, según personas familiarizadas con el asunto. De prosperar las conversaciones, se cerraría el mayor acuerdo de la historia de la industria.

Las conversaciones tuvieron lugar a finales del año pasado, pero actualmente no están activas, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas debido a que la información es privada, informó la agencia Bloomberg.

Rio Tinto es la segunda minera del mundo en tamaño, con un valor de mercado de alrededor de u$s 104.000 millones al iniciarse la negociación en Londres, mientras que Glencore estaba valorada en unos u$s 56.000 millones. La combinación de ambas empresas podría crear un gigante que superaría al líder del sector, BHP Group, cuyo valor asciende a aproximadamente u$s 126.000 millones.

Un representante de Rio Tinto declinó hacer comentarios, mientras que un portavoz de Glencore no estaba disponible de inmediato.

Esta no es la primera vez que las dos empresas mantienen conversaciones para un acuerdo. En 2014, Rio Tinto ya había rechazado una oferta de fusión de Glencore.

Ola de fusiones

El sector minero se ha visto impulsado por una ola de operaciones en los dos últimos años, en gran medida por el deseo de los mayores productores de expandirse en el sector del cobre, un metal fundamental para los esfuerzos mundiales de descarbonización .

Tanto Glencore como Rio Tinto poseen algunas de las mejores minas de cobre del mundo. Sin embargo, Rio Tinto, al igual que BHP, sigue dependiendo en gran medida del mineral de hierro para impulsar sus ganancias, en un momento en que el auge de la construcción en China, que se ha prolongado por décadas, está llegando a su fin y el mercado del mineral de hierro parece encaminarse hacia un período prolongado de debilidad.

En octubre del año pasado Rio Tinto había adquirido Arcadium Lithium por u$s 6700 millones totalmente en efectivo. Con esa operación, la compañía se convirtió en la tercera minera mundial en producción de litio, otro de los minerales claves para la descarbonización.

En la Argentina, Rio Tinto tiene proyectos de cobre, oro y litio. En diciembre pasado la compañía anunció que invertiría u$s 2500 millones en el proyecto Rincón de Litio, en la provincia de Salta. En tanto, Glencore cuenta con los proyectos El Pachón, en San Juan, y MARA, en Catamarca.