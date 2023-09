Renovables, la clave de la lucha contra el cambio climático

La mayoría de las grandes empresas que operan en la Argentina ya iniciaron sus procesos de descarbonización y emprendieron un camino hacia una matriz más limpia. Esto, se dio, tanto por la normativa que rige en el país, -obliga a que parte de la energía que se utiliza provenga de fuentes renovables-, así como también porque las mismas compañías, junto con la presión de los consumidores, se plantearon un camino de transición energética.

De esta manera, Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos, Regulatorios y Sustentabilidad de Genneia, sostuvo que "no sólo hay que cambiar la matriz energética hacia energías 'verdes' más limpias, sino que también, cada uno, desde su lugar, puede poner su granito de arena para cambiar esta compleja situación".



El ejecutivo comentó que Genneia trabaja en la emisión de "bonos verdes". Se trata de bonos financieros, con una particular diferencia: los ingresos que se generan tienen que estar dirigidos a un proyecto 'verde'. "Emitimos u$s 700 millones en dos años, en bonos verdes, con los que estamos financiando los proyectos", dijo. Y agregó: "El financiamiento no es un problema. Hay una fuerte presión por parte de los accionistas de los bancos respecto de dónde se colocan los fondos de esos bonos".

"La Argentina no es responsable de la crisis de cambio climático. Pero el sector renovable es uno de los pilares más importantes junto a la eficiencia energética, en el mundo y también en el país", sostuvo el ejecutivo.

En cuanto a las necesidades que presenta el sector en el país, Castagnino expuso que la Ley de Energías Renovables, que vence en 2025, "generó un crecimiento muy fuerte en cuanto a la penetración de la energía renovable en la matriz energética", por lo que el sector "debe sentar las bases para una prórroga de 10 o 15 años de esa normativa".

"Hay una demanda enorme para evitar pérdidas de mercado y exportaciones a países más desarrollados. Se ponen barreras para quienes no cumplen con ciertos requerimientos de estándar ambientales. Esto hizo que se empiece a ver cómo estamos parados en industrias como siderúrgicas, mineras y agro. Hay que hacer el cambio para poder seguir compitiendo a nivel internacional", explicó.

En medio de un contexto de inestabilidad económica y política de cara a las próximas elecciones presidenciales de octubre, el ejecutivo dijo: "necesitamos estabilidad para crecer. En materia de infraestructura, hay un déficit importante. Podemos construir parques, pero si no tenemos las líneas para evacuar la energía eso es un problema", ejemplificó.