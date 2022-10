Reflexiones sobre el valor del prestigio y la construcción de la marca personal

El panel sobre Relaciones Públicas, Social Media y Marketing tuvo como protagonistas a Carlos Mazalán, fundador y CEO de Mazalán Comunicaciones y Verónica Cheja, CEO & Fundadora de Urban Grupo de Comunicación.

Al referirse a la comunicación y la transformación que viene sufriendo, Cheja propuso que la clave es poder hacer un diagnóstico. "Hay algo en común que fue recorriendo todos los paneles y tiene que ver con el diagnóstico, cómo diagnosticar. Hoy tenemos muchas herramientas de tecnología a la mano para poder diagnosticar". Y expuso sobre la startup que desarrollaron llamada Neuronal. "Es nuestro hub de datos. Lo que hacemos es trabajar en social intelligent y research digital para el mundo de las comunicaciones y el marketing. El objetivo es lograr precisión, eficacia y un diagnóstico más preciso en la medición de resultados. Siempre se les pedía a las relaciones públicas la medición de resultados".

Y desarrolló también la idea de las cuatro C en el manejo de la comunicación de las marcas. "La coherencia, la consistencia, la constancia y la construcción de confianza. Los que trabajamos en relaciones públicas, en la construcción de relaciones, lo que necesitamos es la confianza, que es el intangible del prestigio".

Mazalán, por su parte dejó como mensaje, respecto a la tecnología que hoy involucra a toda la comunicación, una frase que reza "antes todo pasaba y hoy todo queda". "Para nosotros como ciudadanos es fabuloso. Porque la tecnología hace que la información quede. Hoy tenemos herramientas que nos permiten medir lo que antes no se podía. Eso es un gran cambio de paradigma", planteó.

Y sobre las cuatro C a las que se refirió Cheja, dijo que "cuando la trayectoria es positiva es reputación, pero cuando va para abajo es prontuario. Por eso la coherencia, la consistencia y la constancia para llegar a la confianza es fundamental. En la reputación no es uno el que dice lo que es. La comunicación hoy no es decir, es hacer".

También se refirió a las fake news y observó que "hay otro gran problema que son las estafas. A pesar de que hay mucha tecnología aún no sabemos cómo usarlas".

En el panel sobre Negocio y Management de Influencers, la disertante fue Jessica Natalia Jalife, CEO de la Agencia Jalife Brothers y manager de Santiago Maratea.

Acerca del término manager de influencers, Jalife señaló que ese trabajo lo inventó a partir de una base teórica desde la licenciatura en comunicación audiovisual que realizó. "De hecho mi trabajo lo inventé yo. Me costó mucho definir mi trabajo, pero es hacer del influencer un negocios. En el buen sentido. Es hacer que la persona pueda vivir de ser un influencer. Cómo armar una estrategia, cómo pensar la mejor forma para que eso suceda".

"No tiene como objetivo decirle al influencer que contenido tiene que subir ni cuándo, sino con conocer mucho a la persona desde el lado personal y profesional e intentar hacer de esa persona su mejor versión", resaltó.

Sobre Santiago Maratea dijo que "es un distinto y yo tengo la obligación de saber cómo trabajar con él. Siempre dice que soy como una Cris Morena de los influencers y creo que tiene que ver que ya hace casi 9 años que nos elegimos para trabajar en conjunto y uno de los valores que tenemos es trabajar a largo plazo. Siempre poniendo nuevas fichas en construir una marca personal. Es la causalidad de un trabajo de hormiga que tiene que ver con la filosofía de un ser humano que tiene ganas de cambiar el mundo y de pensar en los demás sin ningún tinte político. Es algo genuino que tienen los influencers. Las redes sociales dan la oportunidad de llegar a hacer lo que vos querés hacer", concluyó.