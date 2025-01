Récord de fusiones y adquisiciones en 2024: las transacciones alcanzaron los u$s 8900 millones

Las empresas en Argentina cerraron 2024 con un récord en fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) y se registraron 99 transacciones por un valor de u$s 8900 millones. Este buen desempeño estuvo impulsado por la normalización económica y las políticas promercado implementadas por el Gobierno nacional.

Tras un inicio moderado, 2024 fue el mejor año desde 2019 en cantidad de transacciones y desde 2017 en monto operado. Según PwC, se volvió a los niveles alcanzados durante la presidencia de Mauricio Macri .

Los compradores extranjeros fueron la mayoría, con un 51% del volumen total. A pesar de ello, aumentó la proporción de compradores locales, lo que reflejó una mayor actividad de inversionistas nacionales en periodos de transición y recuperación.

La presencia de jugadores financieros continuó siendo baja. Se registraron menos de tres transacciones con participación de private equity , un segmento que podría activarse cuando el país consolide su estabilización económica.

Los tamaños de ticket aumentaron. Aunque la mayoría de las transacciones fueron de menos de u$s 20 millones, se registraron operaciones significativas: dos entre u$s 500 millones y u$s 1000 millones, y tres por encima de u$s 1000 millones. Fue la primera vez desde 2010 que hubo tres mega deals en un solo año.

En cuanto a las salidas de multinacionales, se redujeron en comparación con 2023: 12 transacciones frente a 17. A pesar de esta disminución, se espera que continúen, impulsadas por decisiones de desinversión previas. Además, el informe señaló que muchas multinacionales están trasladando sus operaciones a la Argentina debido al riesgo creciente en Brasil.

Ranking de M&A por sectores

El sector de Energía y Recursos dominó nuevamente, concentrando el 30% de las transacciones y más del 70% del valor operado. La minería fue el subsector más activo, con 17 operaciones centradas en litio, seguido de cobre, oro/plata y uranio.

Oil & Gas le siguió con 13 transacciones, mientras que el sector eléctrico registró solo una operación en renovables, aunque se espera mayor actividad debido a la reestructuración de tarifas.

En Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT), las transacciones aumentaron levemente a 22, frente a las 16 en 2023, aunque aún lejos del pico de 2022. Se destacaron 10 transacciones en IT-Software, 4 en Telecom, 3 en Marketing Digital, 2 en Gaming, 2 en Medios y 1 en Internet.

El sector de Alimentos & Agro registró 14 transacciones, con énfasis en Alimentos y Bebidas (5), Insumos Agro (4), Frigoríficos (2) y otros segmentos más pequeños.

En Servicios Financieros, hubo 9 transacciones, principalmente en Banca, Seguros, Bolsa, Banca de Inversión y Transporte de Caudales, y se espera que este sector sea más dinámico en el futuro.

En Pharma & Salud, también con 9 transacciones, destacaron Laboratorios y Medicamentos (4) y Clínicas (2), en un año de importantes cambios regulatorios.

Finalmente, el sector de Construcción registró 7 transacciones, principalmente en Materiales para Construcción y compañías de Ingeniería & Construcción, a pesar de los desafíos del sector.

Perspectivas 2025

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Argentina será la economía con mayor crecimiento en Sudamérica en 2025, con un 4,3%. Si bien no hubo privatizaciones en 2024, se espera que comiencen en 2025, con IMPSA como el primer caso.

Se proyecta un ciclo alcista para M&A, impulsado por la normalización económica, la baja del riesgo país, políticas promercado, privatizaciones y crecimiento económico. La consultora estima que entre 2025 y 2026 habrá un aumento en el flujo de transacciones, aunque de manera gradual, conforme se consoliden las políticas económicas y se eliminen regulaciones como el cepo cambiario.