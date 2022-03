Qué marcas participan de los 'Precios Cuidados de la Moda' y qué prendas se podrán encontrar

Setenta son las marcas de indumentaria que se sumaron al programa Acción Moda que presentaron este jueves la Cámara Argentina de la Industria de la Indumentaria (CIAI), la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria (Faiia) y el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Así estas etiquetas presentarán rebajas en 2000 puntos de venta con precios que tendrán, cómo máximo, 30% de aumento con respecto a los precios del año pasado en lugar del 50% de aumento que las marcas deberían aplicar para estar acordes con la inflación.

"Desde la Cámara nos veníamos reuniendo con el Ministerio de Desarrollo y uno de los temas que siempre estaba en la mesa era la inflación, tema que a todos nos preocupa ", cuenta Claudio Drescher, presidente de CIAI a El Cronista, que aclara que la acción no es un programa de precios cuidados porque la vestimenta no está dentro de la Canasta Básica con lo cual estos productos no van a ser monitoreados.

Fue entonces cuando desde la Cámara, que reúne a todas la firmas nacionales y formales de indumentaria más importantes del país, presentaron esta propuesta con el objetivo de acercar la moda a la gente con prendas notoriamente accesibles.



La acción establece que cada marca presente 15 prendas con 'precios cuidados '. Y siempre deberá haber 15 productos, más allá que se acabe el stock. "No es una acción que diga ´hasta agotar stock´. Acción Moda termina el último día de julio con lo cual siempre habrá en los locales 15 productos con etiquetas del programa", señala Drescher.

Cuáles son las marcas y qué descuentos habrá

Las firmas que se sumaron a esta propuestas son variadas. Hay indumentaria para mujeres, para hombres, para niños y bebés.

Los productos que participarán de la acción tendrán una etiqueta identificatoria y no serán, en ningún caso, prendas de outlet o de otra temporada. Son todas prendas de la nueva temporada.

Así, por ejemplo, en el caso de Complot, un sweater se podrá conseguir a $ 5290 y una polera de lana a $ 9990.

Aquí el listado de la marcas que participan:



