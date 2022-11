Pronóstico de panorama complicado para la economía y la política en 2023

Mariel Fornoni, socia fundadora de Management & Fit; Diana Mondino, directora de UCEMA y Marina Dal Poggetto, economista y directora ejecutiva de EcoGo fueron las responsables de hacer un análisis de la coyuntura política y económica para el Encuentro de los Líderes de El Cronista y Revista Apertura.

Fornoni comenzó señalando que la confianza en el gobierno actual sigue cayendo. "Esto viene ya sin recupero desde hace más de un año y medio. Tenemos el nivel de aprobación presidencial en 18,5%, lo que es muy bajo. Aún en el año de la elección que perdiera Cristina del 2015 tenía 30% de aprobación y Mauricio Macri tenía 26%. Quiere decir que el nivel de Alberto Fernández es mucho más bajo".

Respecto de la percepción sobre el impacto de la economía en la vida de las personas que tienen los argentinos señaló que en las mediciones de M&F las menciones son más altas que durante los gobiernos anteriores. "Lo que es peor es que las expectativas son peores. Normalmente a un año del cambio de gobierno las expectativas comenzaban a remontar. Hoy no. Ocho de cada diez dicen que la situación está peor que hace unos años y cuando le preguntamos a futuro, siete de cada diez dicen que va a estar peor. Lo cual indica un nivel de pesimismo muy alto".

"Esto impacta en los dirigentes del gobierno que son los que peor están posicionados en la opinión pública. Los que mejor posicionados están son los dirigentes de la oposición pero no les sobra mucho. La decepción de la gente va para todo el conjunto de la política", concluyó.

Mondino dio su mirada sobre la economía y expresó que "al sector privado le preocupa mucho menos la política de lo que creemos. Hay un problemón con la cadena de pagos. Los proveedores no pueden entregar porque no pueden importar, el cliente va estirando los pagos, no se toman créditos porque las tasas están en más del 100% más IVA, más Ingresos Brutos. Realmente las empresas están asfixiadas y lo que termina ocurriendo es que la economía se achica o al menos no crece y se va ´negreando´, se va saliendo del sistema".

"Todo esto se da en un contexto de desintegración del tejido social. Hay un tema al que no le estamos prestando atención que es que un 60% de los chicos son pobres. Esos chicos no van a tener capacitación para poder trabajar dentro de 15 años".

Respecto de las perspectivas económicas Dal Poggetto para el 2023 dijo que "hay un escenario político que hace difícil ir a un esquema de cooperación en los meses que siguen, con un gobierno que decidió que no va a hacer un plan de estabilización y va a intentar llegar y patearle el problema al gobierno que viene, montado sobre una nominalidad muy grande y con un Banco Central con un balance muy deteriorado y del otro lado una oposición que ya en 2015 recibió una economía sintomática y no tiene ganas de volver. Si uno quiere pasar la pelota y el otro quiere que explote ya, en el aire no queda. El riesgo que tenés es que rebote en ambos lados y es el escenario al que estamos yendo".

Finalmente destacó que en lo macro, "el ritmo de inflación del 6% mensual es del 100% anualizado y del 7% mensual del 125% anualizado. Hoy todas las variables corren al 6,5%. El dólar, las tasas, los combustibles, la prepagas, todos ajustan por arriba. Vos lo que tenés es una inflación que corre muy rápido. Detrás hay una distorsión de precios relativos grotesca. Una jubilación es de $ 43.000, lo mismo que vale un par de zapatillas, lo mismo que la canasta básica".