PreViaje 3: cómo funciona y por qué menos agencias participarán en el programa

PreViaje 3 ya está en marcha y las agencias de viajes -junto con las aerolíneas y los hoteles, entre los operadores más destacados- lanzaron sus propuestas de paquetes, vuelos y alojamiento para que los turistas aprovechen a comprar sus próximos viajes en el país y accedan a la devolución del 50% del crédito que ofrece el programa de fomento nacional que impulsa el Gobierno, monto que asciende al 70% en afiliados a PAMI.

Pero los pronósticos del sector no son alentadores. Si bien las agencias esperan que les aumenten las ventas, no prevén un crecimiento explosivo ni mucho menos alcanzar los resultados de las ediciones pasadas. Incluso en el propio Gobierno calculan que lo usarán entre 700.000 y 850.000 personas, cuando PreViaje 2 fue utilizado por 5 millones.

Vacaciones 2023: Bariloche tendrá vuelos directos con Santiago de Chile en el verano



Por qué pese a la suba del dólar y los impuestos a los vuelos esta aerolínea europea crece en el país



cómo funciona PreViaje 3 comparado a las otras ediciones

Aunque ven con buenos ojos la intención de incentivar la temporada baja, los operadores -que se lamentan por haber tenido que esperar y que el programa no se ajuste a sus pedidos originales- critican la poca anticipación con la que se anunció la apertura de la venta (el día antes) y el tiempo acotado para contratar y usar los servicios, así como para cargar los comprobantes (para viajar entre el 10 y el 31 de octubre hay que comprar antes del próximo domingo y cargar las facturas antes del 14 de este mes, mientras que para viajar entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre hay que comprar antes del 18 de septiembre y cargar los tickets antes del 21).



El menor tope de reintegro (hasta $ 70.000 por persona versus los $ 100.000 de la última edición, ya que interpretan que al ser temporada baja los gastos serán menores que los de las temporadas altas pasadas, incluso con una inflación acumulada del 46,2% en lo que va de 2022) y el menor plazo para usar el saldo a favor en nuevos consumos (podrá usarse solo en lo que queda del año, mientras que PreViaje 2 permitió comprar entre agosto y diciembre de 2021 y utilizar la devolución durante todo 2022) son otros de los puntos que no convencen a las empresas.

Los hoteleros apuntan que los perjudica el acuerdo de precios máximos que se estableció. A eso se suma que, frente al retraso, mucha gente ya compró y hay destinos que tienen un nivel de ocupación alto, con un importante volumen de reservas para los últimos meses del año.

Qué esperan de Previaje 3 las agencias de viajes

Mucho se habló de la vuelta de PreViaje. Los operadores esperaban su relanzamiento con ansias. Pero el anuncio oficial se extendió más de la cuenta y las expectativas se diluyeron. Ante las demoras -que en buena medida tuvieron que ver con los cambios recientes en el Gabinete-, los principales jugadores de la industria llegaron a desconfiar, por lo bajo, de que habría PreViaje 3. En medio de los rumores, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, salió a hablar para despejar dudas y confirmó la tercera edición, que finalmente se lanzó este martes.



Hay destinos que tienen un nivel de ocupación alto, con un importante volumen de reservas para los últimos meses del año.

Pero en el sector aseguran que "llega tarde". En ese sentido, José Alejandro González, presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, opinó que "PreViaje 3 salió tarde, lo cual no es bueno para las agencias y deja un gusto a poco, sobre todo en los períodos de aplicación".

"Estimamos que vamos a vender entre un 30% y un 40% más que una semana promedio. En el primer día, registramos un 50% más de demanda en vuelos de cabotaje. Pero no creemos que podamos alcanzar los números de las otras ediciones", dice Julián Gurfinkiel, cofundador y chief marketing officer de Turismocity.

Érika Schamis, directora de Producto & Media de Almundo, explica que "hay varios limitantes". "La brecha de tiempo para adquirir viajes es más corta, el tope de reintegro es menor y el crédito deberá ser utilizado antes de fin de año", enumera. "Con estos puntos en mente, el objetivo es alentar a los usuarios a realizar alguna escapada", describe la estrategia.

Florencia Maresca, integrante de la Cámara de Servicios Turísticos de Santa Fe y titular de una agencia de viajes de esa ciudad, declara: "Nos sirve poco y nada". "No nos genera incremento de ventas, sino de trabajo. Los clientes van a querer que les demos ya las facturas para cargarlas y son procesos que llevan tiempo. La gente se cansó de esperar y ya compró. En los puntos turísticos más importantes queda poco lugar para octubre", remarca.

Nos sirve poco y nada. No nos genera incremento de ventas, sino de trabajo.



Por eso, la empresa decidió no sumarse a PreViaje 3 en ese mes. "Cuatro días dispusieron para venderlo. Este no es como los anteriores PreViaje, que fueron más organizados. Tomamos esta decisión porque implica ponerse al frente de una carga operativa que no sabemos si vamos a poder manejar", cuestiona Maresca.

Sebastián Bel, director Ejecutivo de CAME Turismo y socio gerente de Weekend Travel Evyt y Destino Gualeguaychú, comenta que "vender un paquete turístico no es como otro rubro: requiere coordinar para que todo salga bien, y eso lleva tiempo". "Lo ideal hubiese sido empezar antes, pero se demoró por la situación económica. Vamos a tener muy pocos días de ventas y eso significa tener que trabajar rápidamente, como intermediarios entre los pasajeros y los prestadores", explica.

Teniendo en cuenta que muchos viajeros optarán por hacer escapadas, Bel apunta que la gente se va a mover en vehículos propios, por lo cual lo más demandado serán los alojamientos, y no tanto los pasajes aéreos.

Desde una cadena hotelera aseguran que iban a participar, pero que se bajaron porque no les pareció justo que la negociación de tarifas máximas excluya a las aerolíneas. "Lo consideramos un error. El valor más importante es el del transporte aéreo. Si la posibilidad de viajar queda acotada a octubre y noviembre, y con pocos días de venta, al estar concentrada la demanda el resultado son pasajes caros", destacaron.