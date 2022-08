Por el cepo a las importaciones también faltan libros: qué títulos y autores ya no se consiguen

Las trabas a las importaciones, la suba del dólar blue y la crisis económica afectan de lleno a la industria del libro. Hoy, hay títulos y autores que no se consiguen, los precios suben y los comerciantes hacen malabares para no perder contra la inflación.

"Las trabas para importar y la suba del dólar blue impactan en la industria del libro. Hoy hay menos stock y los precios suben mes a mes, aunque en general es al ritmo de la inflación", explica Juan Manuel Pampin, vicedirector de la Cámara Argentina del Libro (CAL).

Según explican desde el sector, un libro tiene un precio promedio que va entre los $ 2000 y $ 4000. El rango varía según el tipo de editorial y, por supuesto, el autor.

Una de las librerías más famosas de Palermo sufre la falta de stock

Si bien muchos de las editoriales son extranjeras, la mayoría, cuando se trata de libros con más de 1000 ejemplares vendidos, se imprimen en el país. "Hoy no vemos faltantes en lo que denominamos 'novedades', sino en los autores y títulos más clásicos ", explica por su parte, Ecequiel Leder Kremer, dueño de la librería Hernández, que en pandemia debió cerrar una de sus sucursales en la calle Corrientes.

Cuáles son los autores que faltan

Hoy es más fácil conseguir un libro de moda que un autor clásico. Esto tiene una explicación: "Es complejo quizás conseguir un título de Cortázar, Borges o Pigna. Esto se da porque al editor le cuesta reimprimir esos títulos porque tiene una velocidad de venta muy baja. Las reimpresiones se postergan, en una plaza tan diversa, eso arrojan faltantes", resalta Leder Kremer.

Lo que ocurre con las novedades es que la velocidad de venta es muy alta, mientras que los clásicos siempre tienen demanda, pero una demanda mucho más reducida.

"Los poemas de Neruda no podemos dejar de tenerlos en la biblioteca. Pero muchos compramos pocos de estos títulos, teniendo un stock bajo, para no perder contra la inflación y porque realmente no sabemos cuánto tardaremos en venderlos ", explica el empresario.

La caída de las ventas

La pandemia impactó de lleno en el negocio de las librerías. Muchos de los locales, que permanecieron cerrados durante meses, no pudieron volver a abrir sus puertas. Además, se modificaron las formas de compra.

"El canal online ganó protagonismo durante la pandemia y es una modalidad de venta que llegó para quedarse. Plataformas como Mercado Libre se quedan, en promedio, con un 20% de nuestra venta, lo que hace que los costos operativos sean muy altos", explica.

Las ventas de libros, en caída

Según una encuesta de la Cámara Argentina del Libro (CAL) de marzo de 2020 hasta 2021, la caída de ventas fue generalizada y osciló del 26% al 50 por ciento.



"Hoy empezamos a evidenciar una cierta recuperación, aunque es muy lenta. Los libros son un bien accesible y la oferta es tan variada que hace que se adapten a la necesidad de cada bolsillo ", agrega Leder Kremer.

Qué pasa con los precios

Todos los empresarios del sector coinciden en que los precios aumentan día a día. Nadie quiere perder contra la inflación por lo que los valores, al igual que la mayoría de los productos, se remarcan mes a mes. "Las subas, en general van a tono con la inflación", explica Pampin.

En promedio los libros aumentaron un 50% en lo que va del año, un número similar a la inflación acumulada hasta julio que escaló, según datos del Indec, a 46,2 por ciento.

"El título 'Soy una tonta por quererte' de Camila Sosa Villada, salió a la venta en febrero de este año con un precio de $ 2000, hoy el mismo ejemplar cuesta $ 2900, es decir que aumentó 45%" detalla Leder Kremer.

El libro es de una autora argentina que se editó e imprimió en el país. "Acá influye el precio del papel, que es un commodity y no para de subir en dólares" , explica el empresario.

Ahora, en el otro extremo está un libro que casi no modificó su precio. "El título 'Clase de Literatura Argentina' de Beatríz Sarlo de la editorial Siglo XXI salió en marzo de este año a la venta con un valor de $ 2900, hoy cuesta $ 3100", gráfica.