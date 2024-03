Inversión millonaria de una minera de oro trae un cambio radical al funcionamiento del proyecto

La mina de oro Lindero construirá una planta de energía fotovoltaica con una inversión cercana a los u$s 19 millones este año, como parte de un desembolso de más de u$s 60 millones en otros activos. Como adelantó El Cronista en enero, los detalles del plan para Lindero fueron expuestos ante las autoridades provinciales por directivos de Mansfield Minera, operadora de la mina y subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines.

Con la autorización de la construcción de este nuevo parque se avanza hacia el uso de energías renovables en el proceso de industrialización de oro en Lindero -el proyecto al sur del Salar de Arizaro, en el departamento Los Andes- que mejorará notablemente sus costos mientras reduce la dependencia de la generación diésel y promueve la transición hacia fuentes de energía más limpias.

La planta solar con proyecciones de producción de 15 MW, ya tiene un 20% de avance en Tolar Grande y podría abastecer cerca del 40% de las necesidades de energía del proyecto. Es posible su implementación porque la puna salteña cuenta con condiciones óptimas de radiación solar que permiten incorporar este tipo de tecnología de generación en los proyectos.

La mina de oro Lindero hace más de tres años ingresó a la etapa de producción, y se encuentra en el pico más alto a nivel productivo en este momento de anuncio de inversiones.

Además de la inversión en el parque, la compañía tiene el plan de desembolsar u$s 41,7 millones para la segunda fase de la expansión de la plataforma de lixiviación que se completaría en el segundo semestre del año, según informó en una presentación de resultados.



También, u$s 12,5 millones serán destinados a la extracción de mineral, u$s 6,6 millones al reemplazo y readecuación de equipos pesados usados en la mina y u$s 3,2 millones para otros repuestos de la planta.

Al momento de la inauguración de la mina que se encuentra a 3800 metros de altura, en mayo de 2022, se llevaba invertido (desde 2018) de manera directa u$s 440 millones en las fases de exploración, preconstrucción, construcción y preproducción.

Cesar Velasco, director de Operaciones Latam, Fortuna Silver Mines, junto a Agustín Frezze Durand, director Legal, Mansfield Minera; destacó "las reglas de estabilidad que ofrece Salta" frente al gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, y la secretaria de Minería y Energía, Romina Sassarini.

Sobre las condiciones para la minería a nivel nacional, en el informe anual de Lindero se hizo referencia al avance del proyecto y las inversiones en relación a las condiciones económicas, y específicamente tributarias, que se establezcan finalmente en la actual administración del presidente Javier Milei. Los costos operativos pudieron reducirse en los últimos meses, aclara, y mucho dependerá de la evolución de los precios internacionales de los metales.

De hecho, durante el encuentro con el gobernador se analizó también la realidad de los minerales metalíferos que es muy distinta con relación al litio, el 'oro blanco' y gran estrella de la minería en el noroeste argentino pero que todavía no aporta el volumen de exportaciones que concentra el oro y la plata, entre otros.