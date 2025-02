Nace nueva minera comandada por ex ejecutivos de Glencore y Lundin: u$s 15.000 millones para invertir

Ex ejecutivos de Glencore y Lundin crearon una compañía minera privada para adquirir activos de oro, plata y cobre en América, con el objetivo de aprovechar los u$s 15.000 millones de capital disponible en manos de sociedades de capital de riesgo especializadas, dijo su cofundador, Christopher Kololian.

La nueva compañía creada en Vancouver se llama Moranda Metals y está encabezada por Kolilian, un ex director financiero de Lundin Gold (compañía que cotiza en Toronto) y ex banquero de inversiones de RBC Capital Markets, que unió fuerzas con Matthew Rowlinson, ex director de desarrollo del negocio del cobre en la minera Glencore.

El auge de la demanda de minerales, considerados esenciales para la transición energética, ha agravado la posible escasez de oferta tras años de falta de inversión en el sector minero. "Nos encontramos con precios elevados de las materias primas y, al mismo tiempo, una apatía sin precedentes de los inversores del mercado público hacia el sector minero", dijo Kololian a Reuters.

"Hay aproximadamente, si no más, u$s 15.000 millones de pólvora seca, es decir, capital fácilmente disponible en la actualidad", que incluyen el dinero en manos de empresas mineras de capital privado y otras empresas especializadas en la financiación de la minería, dijo.



El sector minero ha experimentado un aumento de las fusiones y adquisiciones en los últimos años, impulsado en parte por la fortaleza de los precios de las materias primas y la necesidad de invertir en nuevos proyectos.



Kololian dijo que Moranda se centraría inicialmente en compañías con un valor empresarial de entre u$s 200 y u$s 500 millones. De hecho, el directivo dijo que la empresa está en conversaciones con algunas que podrían estar interesadas en escindir activos no esenciales infravalorados, o algunas cuyos equipos directivos están buscando nuevo capital para reorientar su estrategia y, potencialmente, cambiar de marca.



"No hay activos en bandeja de plata, pero vemos un conjunto de oportunidades muy interesantes, especialmente en cobre y oro", añadió.